Reclamo a Telecom

Nuestro teléfono fijo, el 0341-4553768, está a nombre de Nilda Beatriz Lanatti. Somos dos personas mayores de 70 años. El miércoles 17 de febrero, a las 15:00, en el poste de Castagnino 915, Rosario, había un operario de Telecom trabajando en altura y en la calle estacionado un móvil de la compañía. Salimos unos minutos y media hora después, al regresar, el operario ya no estaba y nosotros ya no teníamos servicio. Realizado el reclamo nos dijeron que la razón es por “robo masivo de cables”, y que por ello vamos a estar sin teléfono hasta el 3 de marzo, como fecha probable. ¡Mentira! Teníamos teléfono y nos dejaron incomunicados y le exigimos a la empresa su urgente reparación. No queremos un asistente virtual, queremos tratamiento persona a persona, para poder preguntar y que nos respondan y solucionen el problema.