Mauro Icardi se hartó y explicó los motivos de su separación de Wanda Nara

En medio de otro impasse de la pareja, el futbolista dio detalles a través de su cuenta de Instagram: "Ya me aburrió hasta a mí".

“¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”, quiso saber un usuario. “La única verdad es que me pidió los pasajes, le dije que no, entonces ‘está separada’. ¿Y van? ¿Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, respondió el rosarino, sin mostrarse demasiado conflictuado. Sin embargo, alertó: “No se coman el verso ni el invento de las infidelidades”.