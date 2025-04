Lizy Tagliani desmintió las denuncias: "Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás"

Lizy Tagliani está pasando por un momento complicado. En las últimas horas, su antigua amiga Viviana Canosa no solo la acuso por robo sino que también la involucró en el caso de Marcelo Corazza, detenido en el marco de una investigación por corrupción de menores. Ahora, Tagliani negó todo tipo de acusaciones y se mostró decidida a llegar hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre.

“Lo que voy a contar para mí es un horror. Porque hay temas que me irritan, como el tema de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia. Así que el miércoles voy a estar en Comodoro Py”, aseguró Canosa este martes, en el inicio de su programa de El Trece.

El descargo de Lizy Tagliani

Este martes por la mañana, antes de comenzar con la programación habitual de su programa de radio "Arriba BB", Lizi Tagliani se tomó unos minutos para hablar sobre las denuncias que circularon en los últimos días en su contra. A diferencia de su aparición en La Peña de Morfi, donde se la notó más afectada y angustiada, esta vez se mostró enojada y decidida a defender su nombre.

“Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás. No voy a parar hasta que se sepa la verdad, con la frente bien alta”, comenzó la cómica.

La actriz no solo se dirigió a su público sino también a a las personas que la rodean y que le expresaron su apoyo: “A la gente que confía en mí y presiente que soy una mujer honesta, a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a mis clientas con quienes he compartido más de treinta años de trabajo en sus casas, les doy mi palabra de honor de que esto se va a aclarar”.

A continuación, negó enfáticamente cualquier vínculo con delitos de índole sexual con menores: “Lo que dicen de mí es mentira. Nunca tuve relaciones con una persona menor. Jamás estuve en una red, jamás en mi vida se me ocurrió siquiera formar parte de algo así. Ni siquiera de forma inocente, como decir: ‘Ay, bueno, yo no sabía que estaba metida ahí’”.

En este sentido, Lizy aseguró que está dispuesta a llegar a todas las instancias legales, incluso a nivel internacional, para no permitir que ensucien su nombre, “Sí es necesario voy a ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque voy a asentar un precedente. La gente no se puede levantar un dia y decir “a quien le cago la vida hoy, agarremos a este travesti”, remarcó.

Durante su descargo, la cómica hizo hincapié en que todo sucede en un momento clave: Tagliani se encuentra a pocos días de llevar a cabo el juicio final de adopción de su hijo, un proceso que comenzó hace varios años. “Tengo un pendejo de cuatro años en mi casa que saqué de un hogar, porque me lo dieron”, detalló.

A tan solo horas del juicio por la adopción final de su hijo, Lizy dijo: “Ponele que soy una violadora, soy una abusadora, si vos sabes que yo abuso de menores y sabes que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar a que este a dos días o a tres del juicio por adopción, para decir estas barbaridades y bestialidades de las cuales soy totalmente inocente? ¿O lo vas a hacer cuando te enterabas que yo iba a adoptar a un pibe? Ahí lo tenías que hacer.”

“Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar. Si vos sabes que yo me cojo a un pendejo, tenes que salir y decir no se lo den porque es pedófila, no tienes que decirlo ahora", sentenció.

