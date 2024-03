Guillermo Coppola respondió las críticas a su serie y defendió al Incaa

González, que en la serie está encarnada por Mónica Antonópulos, sostuvo un largo vínculo con Coppola y juntos tuvieron a su hija Bárbara. En la ficción, sin embargo, se sugiere que Coppola le sugirió abortar ese embarazo. “Ella salió con ese tema diciendo que no había existido tal situación, que jamás yo hubiera hecho una cosa así. No estaba preparado ni nada, yo no sabía que iba a salir. A mí no me molestó porque yo sabía que no era así. Yo tengo una hija hermosa y no tengo que rendir examen con ninguna hija porque tengo una relación estupenda con todas. Y feliz de ser padre de cuatro hijas”, aseguró Guillermo en diálogo con el móvil de un programa de farándula.