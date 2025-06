El director técnico rosarino que dirige a un grande de Sudamérica y volvió a perder: "No encuentro soluciones"

Uruguay volvió a perder por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 y otra vez todas las miradas se enfocaron en un director técnico rosarino. Es que el entrenador Marcelo Bielsa no le encuentra la vuelta al equipo y en el país vecino ya están preocupados por el futuro de su selección.

Pero esta vez en Uruguay no sólo dolió la derrota por 2 a 0 ante Paraguay sino también la actitud del equipo, que estuvo lejos de ser competitivo y no para de cosechar resultados negativos.

Con la derrota ante Paraguay consumada, Bielsa dijo que el triunfo guaraní "fue justo" y aseguró: "No hay que ser inteligente para saber cómo iba a ser el partido. Si se revisan los partidos de Paraguay, fueron todos iguales, salvo con Venezuela, donde no respondió a esa característica. Ellos aprovechan los errores del rival y obtienen diferencias, sin tener la pelota nos hizo dos goles. Nosotros hicimos una sola situación...".

Luego hizo una autocrítica. "Soy el verdadero responsable de este equipo porque si el problema es la falta de generación de jugadas de gol. Cuando uno propone y tiene futbolistas que en sus clubes desequilibran y cuando en la agrupación de jugadores que hago, no logro el objetivo, no tengo más opción que reconocer mi ineficacia", dijo el Loco.

"El equipo está armado para atacar y no generamos peligro, entonces insisto, es mi responsabilidad", insistió el rosarino. Y agregó: "Tenemos jugadores que en sus clubes desequilibran con naturalidad y cuando yo los reúno y los agrupo, no florece. No encuentro soluciones. Entiendo las preocupaciones porque todos los proyectos son evolutivos y en este caso es al contrario".

La mala racha de Uruguay

Uruguay ganó solo uno de los últimos 9 partidos que jugó por las eliminatorias. En siete de esos partidos no convirtió goles. Después de la Copa América sacó ocho puntos de 27 posibles, lo que significa apenas un 29 por ciento de eficacia.

Además, el equipo de Bielsa no gana de visitante por las eliminatorias desde noviembre de 2023.

Uruguay quedó quinto en las eliminatorias sudamericanas con 21 puntos y ahora tendrá la posibilidad de jugar dos partidos de local seguidos, ante Venezuela y Perú. No obstante, luego tendrá que viajar Chile para cerrar la campaña hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.