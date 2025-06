Clara García: "Agroactiva muestra a Santa Fe como motor del desarrollo productivo de Argentina".

“Agroactiva es un orgullo para Santa Fe porque es hija de esta tierra y muestra como esta provincia bombea desarrollo hacia todo el país pese a no recibir a cambio ni siquiera el mantenimiento de las rutas nacionales por las que la producción llega a los puertos”, expresó García en declaraciones periodísticas.

>>Leer más: Pullaro en Agroactiva: "Queremos mostrarle al país que hay un camino posible con la producción"

“Lejos de cultivar yuyos, como se dijo alguna vez, hay mucho conocimiento invertido para mejorar la productividad”, sostuvo la legisladora y destacó el rol de “todas las instituciones del arco científico-tecnológico, como el Inta, el Conicet, las universidades, inclusive, el Polo Tecnológico y la Agencia de Desarrollo de Rosario, donde la articulación público-privada ha sido fundamental para lograr los resultados que vemos hoy. Además, aquí están presentes los sectores de la logística, el transporte y los servicios financieros para potenciar aún más todo este entramado”, detalló.

En tal sentido, la titular de la Cámara baja contrapuso “la sostenida vocación innovadora y productiva que anima a todos esos actores con el castigo que se impone desde el gobierno nacional a través de las retenciones, que no solo le quitan recursos al campo y frenan su crecimiento, sino que encima no vuelven a la provincia en obras prioritarias. No hablamos ya de grandes obras de infraestructura logística para agilizar la llegada de la producción a los puertos; hoy vemos como ni siquiera se garantizan la transitabilidad de las rutas al punto de poner en riesgo la vida de las personas”, cuestionó.

Para finalizar, García recordó las palabras del gobernador Pullaro al señalar que “la Argentina no sale adelante sin el campo, lo que en parte equivale a decir –razonó- que no sale sin Santa Fe y para eso no necesitamos subsidios, sino solo las condiciones para desplegar nuestras capacidades”.