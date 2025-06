Las 5 carreras en Alpine: Franco Colapinto hace lo que puede con un equipo que está tocando fondo

Franco Colapinto terminó 5 de 5 en Austria, pero el Alpine no evoluciona y el equipo se muestra sin la organización acorde. Enseguida, Inglaterra

Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

Franco Colapinto no se luce en este regreso a la Fórmula 1. Al público que no se fija en datos sino en el espectáculo en pista, que es la mayoría, esta etapa cumplida en Austria de las cinco carreras que anunció Alpine no debe gustarle demasiado. Es que el argentino está lejos de la explosión que tuvo en Williams.