Burlando irá por la Gobernación bonaerense junto a Andrea Campbell

“¿Disculparme? Yo no he hecho nada malo porque ni siquiera he subido yo ese video”, dijo Burlando, y agregó: “No soy Dios, nadie para cancelar, no quiero provocar, eso es otra cosa. Yo fui a un lugar que sabía que podía estar gente vinculada a la causa Cabezas. No soy un provocador, si a Gladys Cabezas (hermana de José Luis) le dolió, voy a hacer lo posible para sacar esa imagen del video”.

Burlando tiene 53 años, es oriundo de la ciudad de La Plata y es hijo del ex juez de ejecución penal platense Julio Desiderio Burlando. Luego de recibirse de abogado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), trabajó como representante legal de la banda de Los Horneros en el juicio por el crimen de José Luis Cabezas.

Además defendió a Carola Labrador en la causa del crimen de la niña Candela Rodríguez ocurrido en 2011, al actor Juan Darthés en su causa por el presunto abuso a la actriz Thelma Fardin desde 2018 y a la familia del asesinado Fernando Báez Sosa desde 2020.

Por su parte, Andrea Campbell es una modelo, actriz y abogada recibida en la Universidad de Belgrano (UB), quien desde la década de los 90 se desempeña en diferentes medios de comunicación. Se hizo popular como co-conductora del programa televisivo "Robocopia", junto a Raúl Portal, quien la rebautizó como "Chispita".

Hace unas semanas Campbell y Burlando tuvieron una discusión en un medio de comunicación debido a que ella denunció públicamente que fue acosada por Darthés en una fiesta.

“No me quiero involucrar, no quiero decir cosas que realmente no sé. No quiero hablar de cosas que desconozco, Andrea. Vos me lo habrás contado. Listo, perfecto. Acepto tu posición, pero de ahí a decir cosas que yo no recuerdo si dije, me parece un exceso”, dijo Burlando.

Campbell le respondió: “No es un exceso. Si vos tenés mala memoria lo siento por vos, pero yo no cometo un exceso por estar repitiendo algo de lo que estoy dando detalles de dónde estábamos”.