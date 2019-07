Una multitud marchó esta tarde - noche por la zona de Sucre y Mendoza para exigir justicia por el asesinato de Marcos Alejandro Guenchul (32 años), quien fuera atacado el martes por la noche cuando salía de trabajar en un gimnasio "Progress Fitnes", ubicado en Mendoza al 4900. Alrededor de las 22.30, Marcos caminaba por calle Sucre cuando fue abordado por un sujeto que se bajo de un auto y le efectuó un disparo en la cabeza y se dio a la fuga. El miércoles fue diagnosticado con muerte cerebral y la familia decidió donar los órganos.

Hoy, familiares, amigos, vecinos y compañeros del joven asesinado con carteles y pancartas marcharon por esa zona para exigir justicia y el esclarecimiento del crimen de Marcos. "Está todo mal, esto es una cagada", dijo el padre, con mezcla de indignación e impotencia.

"Estoy pasando algo que nunca pensé que iba a pasar, como tantos, no", señaló Marcela, la madre de Marcos, que saca fuerzas de donde puede para seguir adelante y especialmente para pedir que se esclarezca el asesinato de su hijo.

Lo que pasó fue grave y esto pasa muy seguido en Rosario. Ya no sos dueño de tu vida, no sé puede vivir así, es una locura".

"Esto es un golpe a la vida, a las madres, esto no tiene que pasar más. El era un pibe que era un canto a la vida, vivía para su cuerpo, para el deporte", recalca la mamá en medio del dolor, mientras de fondo la gente grita: "Queremos justicia, queremos justicia...".

padres.jpg Los padres de Marcos encabezaron la marcha. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Y enseguida agregó: "Toda la gente que hay acá era porque él era una buena persona. El era un chico que se preocupaba por todos

Era muy precavido, supongo que con tanta gente que está trabajando se va a saber quién fue. Está todo en manos del fiscal y se tiene que esclarecer".

Por su parte, Marcio Morán, amigo de la víctima, contó que "Marcos tenía mucha gente que lo quería y que por eso esta multitud que vino a acompañarnos para pedir justicia. No hay muchas palabras para este momento, solo queremos hacernos sentir y que la justicia se mueva lo más rápido posible, porque lo que pasó fue grave y esto pasa muy seguido en Rosario. Ya no sos dueño de tu vida, no sé puede vivir así, es una locura. Es muy trágico".

Consultado sobre si tenía alguna sospecha de quién pudo haber sido, señaló: "La sospecha no sirve. Lo que hay que hacer es dejar que la Justicia actúe lo más rápido posible, no andar diciendo cosas que uno no sabe la veracidad que tiene. Eso no tiene sentido porque después la gente se agarra de eso y lo termina diseminando y eso lo único que hace es entorpecer la investigación. Las sospechas me las quedó para mí y lo único que espero es que la investigación avance lo más rápido posible".

marcos3.jpg Una multitud salió a la calle para pedir justicia por Marcos. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

A esta convocatoria, que se realizó en el lugar donde Marcos fue asesinado, hoy se sumaron los futbolistas Mauro Formica y Cristian Ansaldi, quienes difundieron en las redes sociales videos para sumarse al pedido de Justicia por el joven ultimado de un disparo en la cabeza.