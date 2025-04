Globos blancos y espera por justicia a tres años del crimen de la joven Marianela Orellana

Acababa de cumplir 18 años cuando en abril de 2022 fue asesinada en un ataque que no fue para ella. Su familia la homenajea cada año y espera por justicia

A sus 18 años la mataron en el barrio Empalme Graneros con una dinámica que para entonces ya se había instalado en la ciudad. Los tiradores fueron a matar al joven que estaba con ella, objetivo que al parecer debían cumplir sin importar los obstáculos. Que el muchacho estuviera acompañado por una chica pudo ser uno, sin embargo no importó. Varios disparos contra el auto en el que iban juntos hirieron al joven y mataron a Marianela. Tres años después no hay ningún avance en la causa. A Elisabeth, la madre de la chica, le dijeron que la investigación continúa abierta pero sin tantas expectativas.

Tres cumpleaños sin Marianela

Hace tres años, días después del crimen, la familia de Marianela recibió a La Capital en su casa del barrio Empalme Graneros. Elisabeth contó que su hija era estudiante de la escuela técnica 660 y que se proyectaba como estudiante universitaria. Quería ser contadora. "Un año le faltaba, le quitaron todos los sueños y me la sacaron", dijo entonces la mujer sobre el asesinato de quien era su única hija.

>> Leer más: Marianela, de 18 años, otra víctima colateral de la violencia callejera

Hoy, con 37 años, Elisabeth tuvo otro hijo y la familia continúa viviendo en la misma casa que entonces. El sábado pasado, en el cumpleaños 21 de Marianela, la homenajearon con una suelta de globos blancos en lo que ya es un ritual que sostienen hace tres años. "Tu luz nunca deja de pulsar", decía uno de los globos en un parafraseo de una canción de Gustavo Cerati.

WhatsApp Image 2025-04-10 at 10.59.20.jpeg

"Para nosotros es una fecha muy triste, el 5 de abril ahora es muy doloroso", cuenta Elisabeth a La Capital a tres años del crimen de su hija. Fueron años difíciles para esta mujer que se refugió "en el apoyo de amigos y de la familia". "La recordamos como era ella, alegre, dulce, rodeada de sus amigas", dice.

Una causa sin avance

La investigación, que está estancada, quedó en un principio a cargo del fiscal Ademar Bianchini pero tras su fallecimiento pasó a tenerla María de los Ángeles Granatto. "Siempre insistí y cada vez que me acerqué a Fiscalía encontré muchas contradicciones, cosas que no terminaban de cerrar", cuenta Elisabeth.

>> Leer más: En seis meses mataron en Rosario a más mujeres que en todo el año pasado

"La última entrevista que tuve con el fiscal antes de que falleciera me dijo que la causa no se iba a cerrar, pero que iba a quedar ahí porque ya no tenían por dónde avanzar", recuerda. "Yo creo que en algún momento tiene que aparecer algo. Quiero que haya justicia, más allá de que la pérdida ya está y su vida ya se perdió, merecemos justicia y saber qué pasó", agrega.

Desde febrero pasado el gobierno provincial ofrece recompensas millonarias para ciudadanos que puedan aportar información sobre investigaciones de homicidios que continúan sin esclarecimiento. La iniciativa comprende a todos los casos con causas abiertas desde el año 2014, por lo tanto la que investiga el crimen de Marianela es una de ellas. "Espero que eso pueda servir, alguien tiene que saber algo", dice Elisabeth con lo que le queda de esperanza.

El crimen

En 2022 el 9 de abril cayó sábado. Por la tarde, Marianela se juntó con amigos en el parque Scalabrini Ortiz. Lo que supo su familia después fue que ella quiso ir al baño y su amigo Fabricio, de 17 años, se ofreció a llevarla en auto a su casa. Así fue que partieron en el VolksWagen Fox turquesa hasta el barrio Empalme Graneros.

Leer más: Otro chico de 16 años asesinado por error en una disputa en Empalme Graneros

Al llegar a la zona de Cullen al 700 bis, a metros de la casa de Marianela, un auto se les puso a la par y alguien desde adentro comenzó a disparar. Los balazos ingresaron por el lado del conductor, que recibió algunos disparos pero sobrevivió. A Marianela una bala le entró por la axila, una herida de gravedad por la cual llegó muerta al Hospital Alberdi.

Marianela es una víctima colateral de la violencia que estalló en los barrios populares de Rosario. Su asesinato es parte del 6,3 % del total de homicidios registrados en 2022 que tuvieron como víctimas a personas que no eran los destinatarios de los ataques. Su crimen, además, integra la larga lista de casos todavía impunes.