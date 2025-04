Un extécnico de Keylor Navas opinó sobre su llegada a Newell's: "Por el folclore y la pasión"

Keylor Navas se convirtió en menos de dos meses en uno de los mejores jugadores del torneo argentino y una de las gratas sorpresas defendiendo el arco de Newell's. Fecha tras fecha, se fue ganando los elogios y obteniendo el afecto no sólo de los hinchas Leprosos sino también de cada equipo al que le toca visitar. Casi todos hablan de su presente después de estar varios meses inactivos y su rendimiento no deja de despertar loas hacia su figura. Un técnico que lo dirigió en Deportivo Saprissa (Costa Rica), Roy Myers, opinó sobre el arquero y dio su visión del porqué eligió la Lepra.

Precisamente sobre esto último mucho de cierto existe porque el propio Navas confesó: "Con Leo tuve alguna conversación. Le tengo un gran aprecio, tanto a él como a su familia, porque tenemos muy lindos recuerdos de cuando fuimos compañeros en París”.

En tanto, sobre la aceptación de venir a Newell's el arquero había dicho que "tomé la decisión de venir es gran parte por el presidente Ignacio Astore, quien me dio confianza desde el primer momento. Tuvimos varias conversaciones en las cuales la transparencia y la honestidad con las que me habló me generó confianza y me hizo sentir muy tranquilo”.