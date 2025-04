El presidente de Newell's sueña con traer a Lionel Messi a Newell's, con Keylor Navas de pieza clave

El fenómeno Keylor Navas

“Yo digo que el fenómeno Navas, la dimensión de lo que representa Keylor, todavía en Argentina no se ha entendido. Pero es que yo voy mucho más allá de lo deportivo, porque si en la cancha es de los mejores del mundo, hay que verlo fuera del campo”.

“En lo familiar, en lo humano, nosotros lo disfrutamos en las concentraciones, en los entrenamientos, en el vestuario... Pero recién ahora mucha gente en Buenos Aires me pregunta cómo lo convencimos. Es que trajimos a un tremendo arquero. Keylor Navas engrandece a Newell’s, pese a que de acá salieron jugadores como Messi, Heinze, Pochettino y entrenadores como Marcelo Bielsa. Pero Keylor representa jerarquía en todo sentido, más allá de lo deportivo. Es una persona que, pese a haber ganado tantas cosas, tiene una nobleza y una calidad humana envidiables”.

“Es una persona... saquemos al jugador de fútbol. Es alguien muy tranquilo, que a través de esa tranquilidad emite respeto, genera un ambiente donde quienes lo rodean se resguardan en ese marco de paz”.

“Es que desde ahí ya se entienden muchas cosas. Su entorno familiar (su esposa Andrea y sus hijos Mateo, Thiago y Daniela) es único e importante, porque siempre los tiene arriba. Pese a todas las Champions que ha ganado y los clubes en los que ha estado, él mantiene una tranquilidad, una serenidad y una pausa espiritual que valen más que cualquier cosa”.

La gran ilusión de Lionel Messi

“Yo tengo buena relación con la gente cercana al entorno de Messi, y si usted me pregunta, hoy es el momento propicio para que se dé. En esto tiene mucho que ver Keylor Navas”.

“Acá se pensaba que venir a Rosario podía ser un poco complejo para figuras de este tipo, pero si ves, Keylor está acá, está bien, está feliz”.

“Si Keylor vino y la está pasando bien, pues qué mejor para Lionel que venir en este momento y disfrutar junto a Navas y Éver Banega. Creo que con ellos como base podemos armar el gran equipo que soñamos. Yo soy muy cauto, pero siempre he mantenido un vínculo cercano con la familia Messi. Como hincha, sí lo sueño, por supuesto”.

“Hay que explorar toda la situación, no sé cómo estarán sus contratos, pero ahora sería un gran momento para buscar la posibilidad”.

¿Interés de Boca y otros por el arquero?

“A mí me gustaría Keylor Navas en Newell’s para siempre. Si por mí fuera, no lo negocio con nadie, pero esto no depende solo de mí. Ahora sí le puedo decir que la idea es convencerlo para que esté con nosotros por mucho más tiempo”.

“Desde que Keylor llegó, el vestuario es totalmente distinto al que teníamos. Hay un ambiente mucho más constructivo, positivo y de mucha fe. Los entrenamientos, las concentraciones... son sumamente diferentes, y le puedo decir que eso es por Keylor Navas”.

“Encuentro con Keylor una tranquilidad, una seguridad tremenda. ¿Viste el partido contra Tigre? Fue espectacular, sacó una pelota de gol que a hoy no tiene explicación. Contra Argentinos sacó una baja fenomenal. Personalmente, él me da una tranquilidad absoluta. Además, me parece que para los rivales no es lo mismo patearle a Keylor que a otro arquero. Keylor representa, para un adversario, tener magnitud al frente; es otra clase de respeto”.

Cómo llegó el arquero a Newell's

“Los dos somos creyentes, tenemos un fuerte vínculo religioso, confiamos en las energías positivas y, sobre todo, en Dios. ¿Cómo lo convencí? No sé. Muchas veces he pensado en esa pregunta, mucha gente me la ha hecho, pero no tengo una respuesta clara. Lo importante es que lo tenemos con nosotros, y además, que está muy contento acá”.

“Cuando se dio la propuesta económica, la decisión no pasó por ese punto. Él lo que quería era estar tranquilo, simplemente disfrutar del fútbol y que su familia estuviera bien. Suena sencillo".

“Hablamos varias veces, pero en la primera él me dejó claro que quería estar tranquilo y bien, sobre todo por su familia. Hice un trabajo de convencimiento, pero desde lo humano, porque la parte económica fue lo más sencillo. Le dije que acá estaría bien, que lo apoyaríamos y le daríamos todas las condiciones. Hablamos bastante, y entonces comencé a ver la utopía como una realidad”.

“Mirá, él tiene valores muy marcados que todos siempre queremos. Algo que acá demostró la clase de persona que es fue su ambiente familiar: siempre unidos. Su padre ha estado acá siempre con él, sus hijos, su esposa. Eso ha sido un ejemplo espectacular para el vestuario”.

"Fue un golpe trascendental haber traído a Navas".