Todo mal con Jack Doohan: lo sancionaron en Bahrein y bajó más posiciones

El momento de Jack Doohan, a 10 del final

La cámara no lo enfocó, pero de golpe en la vuelta 47 perdió cuatro posiciones y de 9º pasó a 13º. Quedaba claro que no era por no aguantar con los neumáticos duros que había puesto en la segunda parada, sino por un error.

Y más, el errático Liam Lawson también lo pasaría en la vuelta 51 para dejarlo 14º y así llegar a la meta, aunque como al neocelándés le aplicaron 10 segundos por el toque a Nico Hulkenberg, ascendería al 13º puesto final.

Parecía que todo terminaría en ese sinsabor, pero luego de la carrera llegarían los 5 segundos adicionales de recargo por superar el número de exceso de los límites de pista, bajando del 13º al 15º puesto.

Y más tarde descalificaron a Nico Hulkenberg del 13º lugar por las medidas del piso, ascendiendo a un magro 14º puesto.

Todo en contraste con Pierre Gasly, que obtuvo los primeros 6 puntos para Alpine del año con el 7º puesto, que le dejó igual un cierto sabor amargo porque en la última vuelta cometió un error y lo superó Max Verstappen.

Todos los errores del australiano

Doohan hasta el momento solo supero tres autos en sus cinco carreras en Fórmula 1. En la largada de Suzuka lo hizo con Gabriel Bortoletto, pero por error del brasileño, y en Bahrein, apenas hizo el segundo cambio de gomas, superó a Liam Lawson y Lance Stroll que no habían parado.

En la largada mantuvo el 11º puesto sin ir agresivamente por Yuki Tsunoda, que partió mal, y luego no atacó a nadie, manteniéndose a la defensiva desde que salió el safety car en el giro 35 hasta el 47 en que se fue a la cola del trencito.

En Suzuka sufrió el tremendo golpe en los libres 2, en China recibió dos sanciones en puntos para la superlicencia por parte de la FIA, por chocar en la última vuelta del sprint a Bortoletto y sacar de pista en carrera a Isack Hadjar. Y en Australia debutó estrellando el Alpine después de largar.

Viene haciendo todo para que Franco Colapinto aparezca de una vez por todas. Seguramente no será en una semana en Arabia Saudita, que está pegado a Bahrein. Pero es lógico pensar que las chances del argentino se siguen agrandando.