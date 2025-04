¿Qué tiene que suceder para que Newell's clasifique a los octavos de final?

La misión de Newell’s será sumar la mayor cantidad de puntos el martes contra Huracán en el Coloso y frente a Racing en el Cilindro, en fecha a definir.

Este lunes puede quedarse sin chance

Si bien deberían darse varias coincidencias, existe la posibilidad de que enfrente a Huracán afuera de todo. Esto sucederá si Barracas y Estudiantes ganan, también lo hace Independiente Rivadavia y Racing no pierde.

Estos cuatro conjuntos se presentarán el lunes 27 de abril. Barracas recibirá a Unión, Racing enfrentará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, Estudiantes se medirá de local con Tigre e Independiente Rivadavia visitará a Central Córdoba de Santiago.

>> Leer más: Newell's también puede enfocarse en una copa internacional

La única alternativa de que Newell’s pase a la fase final, sin tener que dirimir un puesto de clasificación por la diferencia de gol con algún otro u otros equipos, es que gane en las dos últimas fechas, Barracas Central y Estudiantes no sumen más de un punto, Defensa y Justicia no consigue más de 2 puntos y Central Córdoba no logre más de 3 puntos.

image (4).jpg Cocoliso González se prepara para sacar el remate en el 1 a 1 de Newell's frente a Unión en la última fecha Sebastián Suárez Meccia

Existen distintas variantes que le permitirían a Newell’s, de mínima, concluir el torneo compartiendo el último puesto de clasificación con al menos un equipo y definiendo el ganador de la posición por diferencia de gol (la Lepra tiene -4).

Todas estas alternativas son las que se pasarán a detallar a continuación.

Si Newell's gana los dos partidos

En el caso de Newell’s conquiste los 6 puntos igualará, de mínima, la línea de clasificación de al menos uno de estos equipos mencionados abajo. Para que esto suceda deben darse las siguientes opciones:

Opción 1:

• Estudiantes o Barracas no consigue + de 2 puntos.

• Defensa y Justicia no consigue + de 3 puntos.

• Central Córdoba no consigue + de 4 puntos.

Si se dan los resultados que espera, Newell’s concluirá con 22 puntos y quizás en soledad en el octavo puesto.

O tendrá que definir esa posición, por la diferencia de gol , con uno, dos o los tres de los equipos nombrados.

image - 2025-03-15T224359.112.png Newell's empató en este torneo con Estudiantes 1 a 1 en La Plata. El Pincha es uno de los rivales a alcanzar. Marcelo Bustamante / La Capital

Opción 2:

• Racing no suma puntos.

• Defensa y Justicia no suma + de 3 puntos.

• Central Córdoba no suma + de 4 puntos.

En este caso, la Lepra cerrará la etapa clasificatoria con 22 puntos y disputará la plaza con Racing, con las mismas unidades. También se le pueden sumar Defensa o Central Córdoba, o ambos.

Opción 3:

• Independiente Rivadavia no obtiene + de 1 punto.

• Defensa y Justicia no obtiene + de 3 puntos.

• Central Córdoba no obtiene más de 4 puntos.

>> Leer más: Alejo Montero: "Me fui adaptando a la categoría"

Con 22 puntos, el conjunto de Cristian Fabbiani tendrá la opción de quedarse con el último cupo, sin necesidad de disputarlo con ninguno.

O de culminar en la misma línea con uno, dos o tres de los conjuntos citados.

Si Newell's gana uno y empata el otro

Si Newell’s consigue 4 puntos, mantendrá viva la esperanza de jugar los octavos de final, si es que:

• Estudiantes o Barracas Central no acumula puntos.

• Defensa y Justicia no acumula + de 1 punto.

• +Central Córdoba no acumula + de 2 puntos.

Según esta opción, Newell’s culminará con 20 unidades y tendrá que definir la octava y última plaza con uno o hasta 3 rivales.

El fútbol siempre es ilusión y nadie puede privarle al hincha de Newell’s mantener el sueño de que su equipo clasifique a los octavos de final, aunque lo expuesto lo hace bajar un poco a la tierra, sabiendo que no se presentará nada fácil. La responsabilidad del equipo será terminar lo más arriba posible, aunque no le alcance.

Los partidos de todos los involucrados serán los siguientes:

15ª Fecha

Belgrano – Argentinos.

Barracas-Unión.

Defensa y Justicia-Racing.

Estudiantes-Tigre.

Central Córdoba-Independiente Rivadavia.

Newell’s-Huracán.

16ª Fecha

Racing-Newell’s.

Argentinos-Estudiantes.

Independiente Rivadavia-Defensa y Justicia.

Huracán-Barracas.

Unión-Belgrano.

Banfield-Central Córdoba.