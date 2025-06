El ex Newell's Enzo Cabrera contó su experiencia en Chipre: "Extraño al hincha leproso"

Un ascenso con el Intercity de España y dos campeonatos tanto en Malta como en Chipre ponen a Cabrera como uno de los pocos futbolistas que aprovechó las oportunidades fuera del parque Independencia. “El primer préstamo que tuve cuando salí de Newell’s fue a España, en el Intercity. Fue una experiencia linda, un torneo muy largo, ascendimos de cuarta a tercera división. No jugué los partidos que esperaba pero termine muy contento por el ascenso que esperaba tanto el club. En Malta encontré la estabilidad para jugar, después de 9 años salimos campeones y fui el goleador del equipo. Ahora en Chipre me dieron minutos y me hizo muy bien psicológicamente”, relató.

En Chipre en familia

A Cabrera lo acompaña su familia en esta etapa de su carrera, y también para ellos es una experiencia difícil de olvidar: “Cuando tengo el día libre trato de disfrutar con mi familia. Tenemos la ventaja que el clima es cálido, tanto en invierno como en verano. Hicimos amistades con argentinos que hacía mucho tiempo vivían ahí para informarnos en donde estábamos. Te diría que a mí familia le va a costar mucho volverse de Chipre”.

El crecimiento del fútbol chipriota seduce a futbolistas que no tienen mucho rodaje en nuestra liga. “Están yendo muchos argentinos, ya de por sí hay muchos futbolistas sudamericanos con los que tratamos de juntarnos, sobre todo por el idioma. El año pasado tuve un técnico español, eso me ayudó, cuando se fue asumió un chipriota que se hizo entender. En lo futbolístico se conoce lo básico y si hay algún detalle que corregir aparece un traductor o un compañero que hable inglés. Trato de aprender porque es muy importante el idioma, en el fútbol y en la vida” aseveró.

El mejor recuerdo del Parque

La pasión del Coloso y de la hinchada leprosa es lo que más añora el goleador de la Liga en Chipre: “Extraño mucho al hincha de Newell’s. En ninguna otra parte del mundo se vive el fútbol como acá. Cuando estoy con jugadores argentinos hablamos de cómo se extraña la gente. Allá hay fans pero no lo viven como acá. A veces nos quejamos de que en Argentina son intensos, pero cuando uno sale le falta eso”.

La falta de oportunidades llevaron al mediapunta a buscar otros destinos. “Para el jugador es fundamental la confianza que el entrenador le da. Tuve el privilegio, en un club grande como estoy ahora como lo es AEK Larnaca, que me costó apenas un mes la adaptación. El entrenador Henning Berg me hizo bien futbolísticamente. Respondí con goles, había partidos donde no podía convertir, pero me sacrificaba por presionar y luchar, y eso tenía sus frutos. Si no te adaptas rápido se te pasa el tiempo y se complica”, confesó como una de las claves de poder reponerse tras la salida de Newell’s.

Tuvo un rápido paso por Rosario antes de pensar en lo que viene: “Tenemos por delante la Copa UEFA, la Supercopa, la Liga y la Copa de Chipre, que es mucha más competencia que el año pasado”.

Se adapta a varias posiciones en el frente de ataque: “El año pasado jugué más en el área, aunque no tenga la estatura de un 9 de área. El último DT me pidió que juegue de mediapunta, tirado sobre la izquierda”.

"Me quedo de madrugada a ver a Newell's"

Y con nostalgia confió: “Al único equipo que me quedo a ver a la madrugada es a Newell’s. Trato de seguirlo, saber como está, me gusta ver a la gente alentar. A Newell’s le debo muchísimo, es el primer club que me hizo contrato profesional, me dio un techo, estuve en la pensión y esas cosas a mí me quedaron. Tengo la espina de no haberle dejado algo más. Me tocó debutar muy rápido y tal vez no estaba preparado, además fue un año con varios técnicos que pasaron. Siempre tengo en mente volver algún día, es una espina que me quiero sacar”.

Pensando en sus excompañeros rojinegros y en los chicos que se acercan a la primera división, dejó un pedido especial para el hincha de Newell’s: “A veces la gente no mira lo que es el trabajo invisible de los juveniles. Tratamos de dejar todo, pero en el momento del partido no se da. Le diría al hincha que se quede tranquilo, que cuando el jugador sale de la cantera nos exigieron en inferiores de tal manera para que uno, cuando le toque, deje el alma por la camiseta. Newell’s siempre te lleva a ganar, a conseguir logros, pero le pediría al hincha que confíe, ya que no todos los jugadores tienen el mismo proceso. Hay chicos que viajan horas, que no tienen pensión, que dejan cosas y eso no se ve, ya que el fanático ve solamente cuando está dentro de la cancha. Entiendo al hincha, me pongo en su lugar, pero hay que apoyar, porque Newell’s siempre tuvo semillero y ellos lo pondrán en el lugar que el club se merece”.