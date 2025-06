Pasó por Newell's, es una figura del fútbol argentino y anunció que en 2026 cuelga los botines

Una gran figura del Colón campeón

Fue su primer y único título, en una campaña que lo consagró como una de las grandes figuras en el conjunto de Santa Fe.

Durante la entrevista, el Pulga también aclaró que su despedida no será en el Monumental José Fierro, el estadio de Atlético Tucumán, pese a su historia con el Decano.

En cambio, mostró que su intención es organizar un partido homenaje con los protagonistas del Colón campeón y que el escenario más probable sea el estadio Brigadier General Estanislao López, también conocido como el Cementerio de los Elefantes.

Ante esto, explicó que no tuvo más contacto con la dirigencia del “Sabalero”: “No hablé con nadie desde que me fui de Colón. Cuando fue el descenso estaba a disposición. No era dinero, era un llamado y nos acercábamos”.