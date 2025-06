Cómo juega Martín Fernández Figueira, el mediocampista que se incorporó a Newell's

"De corte y muy buen pase de salida"

“Es un volante central clásico, de corte, de raspe, que tiene muy buen pase de salida”, señaló Barbetti sobre Fernández Figueira, la solución que buscó Newell’s para un sector de la cancha donde no contó con un cinco combativo en primer semestre del año. Debió improvisar con Tomás Jacob, quien mínimamente respondió.

La presencia de Fernández Figueira en el medio rojinegro en el amistoso frente al Salaíto es un indicio de que Fabbiani lo considera como uno de los probables titulares.

En tanto, Jacob fue de lateral-volante derecho. Una señal de dónde tienen en mente utilizarlo, más allá de que se lo considere en algún otro puesto, como zaguero.

Martín Fernández "no necesitó adaptación"

La ventaja que tiene Fernández Figueira es que conoce lo que es jugar en Argentina. No solo porque lleva un año en el país, cuando se incorporó a Gimnasia. “Ni bien llegó al Lobo, rápidamente se metió en el equipo y mostró un muy buen nivel. Casi que no necesitó adaptación del fútbol uruguayo al argentino. Sus primeros diez partidos fueron muy buenos. En algunos fue la figura”, contó Barbetti.

Fernández Figueira comenzó a sumar minutos desde un primer momento en un fútbol argentino que lo “sorprendió”.

“Es más físico de lo que pensaba. Todos los equipos son intensos y defienden bien. Los partidos son trabados. Terminan 1 a 0, 2 a 1. No hay mucha ventaja”, declaró el jugador a FM La Redonda, días antes de que se concretara la compra del 80 por ciento de su pase a Boston River por parte de Newell’s.

image - 2025-06-15T205517.584.png Martín Fernández Figueira encabeza el grupo en una de las prácticas de la pretemporada de Newell's. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Con Ever Banega seguro en un sitio del mediojuego de Newell’s, para la elaboración, se necesita un cinco metedor. Es el lugar que hoy parece reservado para Fernández Figueira. “Lo mío es el balance defensivo, lo que hace el cinco posicional. Y después el juego, ser salida del equipo. Es lo que puedo aportar”, precisó el uruguayo.

“El Nano Fernández es un volante central clásico, de corte, de raspe. A esas cualidades se le suma que tiene muy buen pase de salida, lo que le permitió jugar antes en Boston River hasta de líbero en una línea de tres”, dijo Barbetti.

En Gimnasia empezó con todo y declinó

El juego del volante declinó y en consecuencia Gimnasia no intentó nada para hacer uso de la opción de compra. “Su nivel fue de mayor a menor. Nunca me quedó claro ese bajón de rendimiento y por qué no se recuperó nunca. Fue muy abrupto el cambio”, señaló.

image - 2025-06-15T210107.700.png Martín Fernández Figueira, nuevo jugador de Newell's, pasó antes por Gimnasia La Plata.

“Lo expulsaron frente a Lanús (septiembre de 2024) y le dieron dos fechas de suspensión. Encima en el medio hubo una fecha Fifa y tuvo un parate futbolístico de 20 días. Se le sumó una lumbalgia que venía arrastrando. A partir de ahí, el rendimiento de Nano Fernández no fue el mismo”, contó el periodista.

“El rendimiento del equipo tampoco colaboró. Después llegó la pretemporada y cuando volvió el fútbol continuó siendo el del final del año pasado. No se mostró tan fino en los cortes y tuvo problemas en la distribución de la pelota, al punto que perdió el puesto con Facundo Di Biasi, de 19 años”, dijo.

Esta última imagen que dejó en Gimnasia se contrapone a una declaración esperanzadora para el hincha de Newell’s: “El Nano Fernández tiene mucho potencial”.