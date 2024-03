Central: por qué es importante el partido frente a Barracas

Aun con muy pocas chances de clasificación, en Arroyito hay motivos para pensar en que el choque de este jueves no es uno más, por más cerca que esté el debut en Libertadores

En Central hoy es difícil, o al menos lo parece, pensar en el partido ante Barracas Centra l, por la Copa de la Liga sabiendo que en pocos días más el equipo iniciará su participación en la Copa Libertadores de América , sin dudas el desafío más tentador que el canalla tiene por delante. Pero si es cierto que Miguel Angel Russo pondrá “lo mejor” que tiene a mano es porque considera que hay motivos más que suficientes para actuar de esa manera. Pero claro, seguramente pondrá lo mejor de acuerdo a qué grupo tendrá disponible, porque en los planes del cuerpo técnico estaba la idea de que algunos realizaran un reacondicionamiento físico, con jornada en doble turno incluidas, y en ese contexto no todos tendrán las mismas chances de jugar. No obstante, el choque de este jueves por la noche en el Gigante tiene condimentos especiales.

Russo es de los técnicos a los que no le gusta ni un poquito desatender el torneo local. Lo dijo en innumerables ocasiones. Y lo que trascendió en estos últimos días es que la intención del entrenador es apostar por mayoría de titulares porque el tiempo entre Barracas Central y Peñarol es suficiente para que los futbolistas se recuperen. Pero la cosa va un poco más allá del simple hecho de poner todo o guardar. Hay elementos para suponer que lo de este jueves no es un partido más.

Central está más que complicado para lograr la clasificación a los cuartos de final en la Copa de la Liga , pero todavía la matemática no le bajó la barrera, y mientras ello no ocurra nadie podrá impedirle al canalla pensar en que se puede.

Abel Hernández aún no pudo convertir y en Central esperan ansiosos por sus goles.

Por eso, Central pelea contra Talleres (19 puntos), Barracas (19), Independiente (18) e Instituto (17). A Talleres le queda Vélez, Independiente Rivadavia e Independiente; a Barracas: Central, Instituto y Argentinos; a Independiente: Atlético Tucumán, Banfield y Talleres; a Instituto: Argentinos, Barracas y River.

A Central no le queda otra que ganar (le restan Barracas, River y Riestra) porque si lo hace no podrá quedar fuera de competencia ya en esta fecha. Si no lo hace los números sí ya podrían castigarlo.

Envión de cara a la Copa

Cuando se dice que los partidos ante Barracas y Peñarol tienen algo en común se hace referencia a la cuestión tanto emocional como futbolística. Es simple: no sería lo mismo salir a jugar el primer partido por Copa Libertadores después de un triunfo o una derrota. Desde ese lado, hay un envión que sin dudas se buscará. Es que todo lo que sume en la previa de un choque tan importante como el de Peñarol será bienvenido en Arroyito.

Central3SSM.jpg De ganar, el equipo de Russo lograría un fortalecimiento desde lo anímico para encarar el debut en la Libertadores. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Claro que habrá tiempo entre un partido y otro, pero esa semana de trabajo para Central será mucho más transitable si este jueves logra fortalecer su ánimo. Ni hablar si muestra un salto de calidad desde lo futbolístico. Es que eso también le servirá para sentir que su fisonomía estará fortalecida cuando se corra el telón en la Copa.

Sostener el invicto en Arroyito

A esta altura puede parecer una cuestión simplemente estadística, pero poder mantener la racha de local también cuenta. Por una sencilla razón: Central está a un partido de igualar la mejor marca en su historia en lo que hace al invicto de local, aquella que logró de la mano de Carlos Timoteo Griguol, entre 1973 y 1975.

Central4SSM.jpg Central viene con una racha positiva jugando como local y querrá extenderla un partido más. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Hoy son 32 los encuentros en los que el canalla no pierde en su estadio (26 le pertenecen a Russo y los 6 restantes a Carlos Tevez), contra los 33 de hace casi 50 años. Alcanzar esa marca es un elemento más a la hora de pensar en la importancia que tiene el choque contra Barracas.

Sumar para las otras tablas

Además de la Copa de la Liga, hay otra tabla que en Central se considera importante, como la acumulada, sencillamente porque es la que determina clasificación a las copas internacionales de año próximo (hay otros caminos para lograrlo) como así también un descenso.

Central5SSM.jpg Para Russo, todos los partidos son importantes y quiere sumar en todos los frentes. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Después, con la Libertadores ya en plena marcha por allí algún partido del torneo local amerite alguna otra toma de decisión, pero mientras se pueda, para el cuerpo técnico canalla siempre será importante no desatender tampoco esos números.