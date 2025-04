El rol estratégico de los profesionales en Ciencias Económicas frente a los vencimientos impositivos

Contar con el respaldo de las instituciones

En cuanto a las herramientas que brindan el Consejo y el Colegio para acompañar a los profesionales, se resaltó la amplia oferta de cursos y charlas, tanto sincrónicas como asincrónicas, así como la disponibilidad de una consultoría específica donde los matriculados pueden realizar consultas concretas e intercambiar opiniones con especialistas en el área. También se encuentran activos los institutos y comisiones técnicas y se garantiza el acceso a material actualizado disponible en la biblioteca institucional.

Por último, desde el Consejo y el Colegio se subrayó la importancia de visibilizar el trabajo del profesional matriculado, quien no solo cuenta con formación y experiencia, sino también con el respaldo institucional necesario para ofrecer un servicio ético y de calidad. El abordaje que los profesionales hacen de cada contribuyente es único: no se trata simplemente de completar datos en un aplicativo, sino de poder hacer un análisis particular de cada individuo en relación a su actividad, de manera integral. De ahí radica la importancia de que este trabajo sea realizado exclusivamente por profesionales matriculados, que son avalados por las instituciones.