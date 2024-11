MSR apunta a los centros comerciales y redobla la apuesta para el 2025

Mientras construyen un complejo de viviendas en Funes, dirigen la ampliación del Fisherton Plaza Mall y el desarrollo del área comercial del ex predio Village.

Como le gusta afirmar al empresario que dirigió la obra de la apertura del edificio La Favorita, proyecto que realizó junto a Guillermo Nudemberg,: “ el rol de las empresas debe ser social, porque tenemos acción y participación en todo el tejido social, con acciones que repercuten en el entorno. El rédito económico no es suficiente, por eso desde MSR lanzamos iniciativas como la Escuela de Emprendedores para formar a personas que no pueden acceder a una educación financiera privada”.

MSR y un 2025 a tope

El 2024 cierra una etapa cargada para la desarrolladora que viene de celebrar el cierre de año junto a su equipo y allegados en el salón Punta Barranca, con una fiesta para agasajar todos los logros alcanzados y recargar energía para los desafíos que se vienen por delante. Lo principal es la reconversión del complejo Village sobre calle Eva Perón al 5800. La idea es hacer un proyecto ambicioso para revitalizar la zona que hoy continúa funcionando, con la sala de cines Cinépolis y el supermercado Carrefour.

“Estamos avanzando en la parte comercial y técnica, cerrando negociaciones con los dueños del predio que viven en Buenos Aires. El año que viene se va a estrenar el área para comercios, que son unos 7.000 m2 que se reciclan del espacio ya existente, más una ampliación en la azotea de cocheras para crear un complejo deportivo a cielo abierto. La parte de la ordenanza aprobada de obras, que incluye tres torres de departamentos, todavía no va a arrancar porque no están dadas las condiciones, no tenemos un valor de m2 en la zona que compense los costos de construir”, explicó el CEO de MSR y agregó que están en negociaciones con posibles marcas que ocuparán el complejo.

MSR Inversiones.jpg La desarrolladora MSR planifica todas sus obras con gran dedicación y detalle. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Otro plan es la ampliación del Fisherton Plaza Mall. Esta comprende dos núcleos de oficinas que van a estar ubicados en el frente del shopping, y al cual se sumarán nuevos locales comerciales. También habrá una tercera etapa, aunque todavía no tiene un uso definido. A su vez, el Concejo aprobó que el triángulo que hoy se usa como zona de cocheras atrás, pueda agrandarse para sumar estacionamientos, un gran local comercial o varios fraccionados y un piso al que pueden ir oficinas o un salón de usos múltiples. “La ordenanza de la ampliación del shopping salió a fines del año pasado y todavía estamos tramitando los permisos. La idea es poder arrancar las obras en marzo del año que viene, con el plazo para terminarlas en un año y medio”, consideró Redolfi.

Estrenos de primer nivel

La empresa tiene en carpeta varios desarrollos, en línea con su interés por ampliar la oferta de viviendas en Rosario y sentar presencia en otras localidades cercanas. En lo que respecta a la ciudad, la zona de Tribunales y la que rodea al Parque España son las que generan mayor interés para llevar adelante edificaciones. Un ejemplo de esto fue la inauguración de Modena Crown, en Pellegrini entre Moreno y Dorrego y el reciente lanzamiento de Modena Callao, sobre calle Callao al 1300. También concretaron lanzamientos en calle Balcarce al 600 y en 9 de Julio al 1200 y avanzan con un edificio sobre Pellegrini al 1400 y otro en Puerto Norte.

mm80690208.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

“Estamos con muchos proyectos de vivienda y evaluando terrenos para llevar adelante un segundo MSR Funes. Sabemos que la ubicación es fundamental, pero se debe combinar con las posibilidades reglamentarias. Otra plaza en la que venimos trabajando es en San Lorenzo, con un edificio de 25 pisos en avenida San Martín e ingresamos un anteproyecto para otro desarrollo que se va a levantar en la zona”, detalló el empresario.