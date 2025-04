De vanguardia: los proveedores de la construcción suman tecnología y diseño

Negocios dialogó con Lourdes Vila, responsable Comercial de la Línea Argentina, para conocer más sobre este desarrollo que ofrecen en tres versiones: unipersonal y para dos o tres personas. Las unidades son comercializadas en Argentina, pero también exportadas al mercado europeo, Latinoamérica y Estados Unidos y llegan a elevarse a una altura de hasta quince metros, lo que equivale a cinco pisos. La innovación que propone Ensa tiene que ver con el sistema neumático con el que logra el impulso.

ascensores ensa.jpg Ascensores para residencias y comercios que se elevan por medio del aire y el vacío. Foto: gentileza Ensa.

“El equipo está conformado por tres partes, el cilindro, la cabina que asciende y desciende y la motorización que está compuesta por un grupo de turbinas que al subir la cabina succiona el aire y esta asciende por la presión atmosférica, sin cables de tracción. Solo gasta energía cuando se eleva, no cuando baja, por lo cual también es más ecológico que otros desarrollos. Tampoco se necesita romper la vivienda porque no requiere foso ni sala de máquinas, se instala sobre suelo existente”, explicó Vila.

El service que brinda la empresa es anual ya que el equipo no requiere mantenimiento mensual y su diseño es también un distintivo por su tamaño reducido y su cabina vidriada y transparente, aportando estética al interior de los ambientes. Los valores van de los u$s 15 mil a los u$s 26 mil dependiendo del tamaño.

Ladrillos reciclados

Pensando tanto en clientes finales como en negocios que quieran sumar innovación a sus espacios, la firma Plasticraft, con sede en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, lanzó CLAC, una línea de ladrillos hechos con plásticos reciclados, más precisamente poliestireno. Se trata de una pyme, con más de 20 años de experiencia en la matricería e inyección de termoplásticos, que aprovechó su know how para darle una vuelta a la producción de este insumo tan utilizado por la construcción.

Estos ladrillos están pensados para espacios interiores variados, como casas de fin de semana, departamentos pequeños, oficinas, bauleras, playrooms y áreas comunes en edificios. Además, por su método de construcción en seco y la versatilidad de su material, los ladrillos pueden ser reutilizados de diversas maneras. Lucas Salvía, al frente de Plasticraft, señaló a Negocios que están hechos de residuos propios de su fábrica. “Los producimos a partir de un scrap post industrial y lo vendemos especialmente para mobiliario interno, permite fabricar tabiques divisorios, muebles o un stand desmontable”, explicó el empresario.

Ladrillos CLAC.jpg Ladrillos hechos a base de plástico reciclado por la empresa Plastifraft que fueron presentados en Expocon Funes. Foto: gentileza Plasticraft.

Los ladrillos parten de un color traslúcido y pueden hacerse en distintos tonos. Entre sus clientes se encuentran la panadería Heroica, la cadena Sport 78 y distintos estudios de arquitectura que tienen la obra armada y los adquieren para el montaje final. La posibilidad que brinda el ladrillo es que se pueden usar distintos materiales para fabricarlos, lo que permite que empresas se contacten con Plasticraft y le entreguen residuos que son aptos para convertirlos en bloques. “En este caso le cobramos solo el servicio de inyección y de montaje. Es un intercambio para el recupero y sirven todos los termoplásticos”, precisó Salvía.

Un escritorio pionero en el país

Otra tecnología interesante es la que propone la marca de Humboldt, Vahumê Muebles. Dedicada a la fabricación y comercialización de muebles de oficinas presentó este mes su última innovación: Activo, el primer escritorio regulable en altura desarrollado en Argentina. Loana Vaillard, directora de la empresa, indicó que es un escritorio que trabaja con dos motores y tiene un control remoto para que la persona pueda establecer la altura que precisa, que va de los 75 cm al 1.05 metros. En diálogo con Negocios hizo hincapié en que es el único de este tipo desarrollado en el país ya que los modelos con funciones similares que se conseguían hasta ahora eran solo importados.

escritorio activo.jpg Escritorio con autoelevador digital para regular la altura. Foto: gentileza Vahumê.

“También se pueden almacenar en la memoria ciertas alturas estándar para ingresarlas y que vaya directo a ese número, sin tener que mantener las flechas apretadas para que suba o baje. Todavía no salió al mercado, estamos lanzando el primer prototipo que viene con algunos accesorios como un cajón, un soporte para colgar auriculares o carteras y la vértebra para la guía del cable”, detalló Vaillard. El valor final del escritorio rondará los $500 mil y la directiva aseguró que la idea a futuro es que se convierta en una línea operativa a la que se le puedan agregar paneles y extender su longitud, pensando sobre todo en venderlos a empresas.

Inodoro smart

Oriunda de Rosario, la firma de sanitarios, revestimientos y calefacción Gaspel presentó en la feria Expocon Funes, realizada en Ciudad Industria una semana atrás, un inodoro inteligente con un sistema que autorregula varias de sus funciones. Se trata de la Línea Milano Smart Tec que, entre sus singularidades, viene con la función de bidet incorporada dentro del mismo equipo. Su diseño inteligente tiene demanda por parte de constructoras que están llevando adelante edificios o residencias que pueden requerirlo para los toilets.

indoro smart tec milano.jpg Indoro smart con funciones integradas al equipo. Foto: gentileza Ferrum.

“Tienen un sensor que detecta cuando la persona se acerca al sanitario y levanta la tapa automáticamente. Además, se puede regular la temperatura del asiento y con el control remoto se cambia la función a ‘inodibet’ que incluye secado. Una vez que la persona se levanta el sensor lo detecta y la cadena se tira sola. Además, tiene una luz interna cuya función es ser antibacteriana para mayor higiene y queda prendida durante la noche, lo que aporta un detalle de decoración al baño”, contó Mirna Jure, del área de Ventas de Gaspel.