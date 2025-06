K1, una indumentaria deportiva disruptiva de Rosario para el mundo

Los inicios de K1

lucasK1.jpg Modelos y diseños originales para atletas argentinos y de otras partes del mundo. Celina Mutti Lovera / La Capital

"Volví de correr una maratón en Barcelona y me senté a tomar un café con unos amigos, Nahuel Milo y Joaquín Ramos, quienes habían iniciado la marca. Ahí nomás me ofreció la marca que tenía porque él estaba en otro proyecto y así comencé. Había visto la vestimenta de otros atletas internacionales, muchos de ellos africanos, y dije: «Quiero hacer eso». Ahí comencé a diseñar mis moldes, invertir en telas y esbozar mis primeros modelos a mano que, de hecho, hoy lo sigo utilizando", reseña.

De ahí en más, la única condición que le propuso su amigo era proveerle las calzas a los Caballeros y Damas del Tiempo, quienes son los corredores de referencia al indicar un tiempo objetivo en la Maratón Internacional de Rosario y son pioneros en este tipo de acompañamientos en el país durante toda la competencia.

No obstante, agrega: "Después comencé a diseñar cosas diferentes (musculosas con colores osados, tachas, tipografías, cortes y estampados), ya que a mí me gusta crear y es mi motor para seguir adelante, por eso siento que no tengo límites".

Un toque disruptivo

Uno de los atletas que confió en el proyecto desde el vamos, fue su amigo Matías Ricchetti, integrante del Atenas Running Team, quien comenzó a vestir la marca por su toque distintivo en cuanto al diseño y versatilidad que poseen las prendas.

Tal es así que fue uno de los pioneros en sacar a relucir la indumentaria tanto en competencias de calle como entrenamientos al aire libre. De ahí el magnetismo que comenzó a caracterizar a esta marca rosarina desarrollada sin fisuras por Lucas Bautista.

"Siempre busqué romper con lo tradicional, por eso creé la musculosa Tango, que la utiliza (el atleta y medallista paralímpico) Hernán Barreto. Es una indumentaria sin costuras, netamente artesanal, que realizo de manera exclusiva y a pedido, ya que mi producción se realiza en Rosario", destaca Lucas respecto a otro de los atletas argentinos que vistió K1 en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 (se postergó un año por la pandemia).

Así también comenzó a diseñar indumentaria en sistema Braille para los atletas no videntes de Rosario, a quienes les obsequió las musculosas tras previa charla con el fundador de la Asociación Rosarina de Deportistas Ciegos (Ardec), Norberto Catalano.

Al día de hoy, el ultramaratonista rosarino no vidente Hugo Acuña viste la indumentaria y pronto trascenderá las fronteras para competir en el Spartathlón, la competencia más extenuante y exigente del mundo que une Atenas y Esparta a través de check points eliminatorios por tiempo objetivo.

"Siempre fui de la idea que si tenía los elementos a mi alcance, no iba a escatimar en nada. Entonces diseñé una indumentaria como lo hice con Barreto, con tipografía grande y le sumé lenguaje Braille, ya que el efecto que queremos lograr es de alto impacto. A veces salen cosas interesantes y otras no, pero lo importante es la construcción del día a día, ya que la ropa está testeada por ultracorredores, amateurs o elite, y por mí. Por eso estoy abierto a devoluciones permanentes", valora.

Pese a las dificultades asociadas al contexto económico, Lucas no detiene su proyecto y ya creó una nueva colección, a la que denomina cápsulas. "Es una musculosa de Argentina nunca antes vista; de hecho, es todo lo opuesto porque es rosa y celeste y no tiene que ver con nada, pero incluye el nombre del país en sistema Braille estampado. El logo K1 es como la bandera argentina y en el dorsal tiene una bandera celeste y blanca a lo largo", resume.

K1 en la piel de la mejor maratonista rosarina

Todo comenzó con los fondos largos durante los domingos por la mañana. Entre charla y trotes de por medio, la deportista rosarina Aminé Mazur Mansur le propuso llevar su indumentaria en la piel. Fue la primera experiencia en mujeres, ya que hasta ese momento no había representado a un público femenino, más allá de la "dama del tiempo" Karina Molinas, una ultramaratonista paraguaya que lleva las calzas de K1.

"Me tomé dos semanas después de la maratón del 2024 por temas personales y después de ahí comenzamos a pensar juntos algunos modelos, que hoy se traducen en nuevos lanzamientos (calza Turia, de la cápsula Focus). Es un diseño que mixtura su filosofía con mis ideas, por eso digo que está codiseñada. Y lo más llamativo es que esas reuniones de producto en muchos casos surgen mientras corremos, ya que es lo que nos apasiona", asegura.

Respecto a la rosarina, Lucas no ahorra elogios para describir su potencial más allá de su perfil deportista. "Ella me da la posibilidad de diseñar y testear la ropa de mujer en una atleta de alto rendimiento. Y eso, en el producto final, tiene un valor tremendo, ya que es lo que hacen las grandes marcas", valora.

Kenia series y el sueño de traer a África a Rosario

Como todo fanático del atletismo de fondo, Lucas tiene en mente un diseño a punto de estrenar, ya que su maquinaria creativa no se detiene. Se trata del modelo Kenia Series, inspirado en la experiencia que vivió hace poco tiempo su amigo Gastón Gazzaba en Kenia, previo a la maratón de Boston (EEUU), donde se dio el gusto de conocer a Eliud Kipchoge.

LucasK1d.jpg Made in Rosario. Lucas Bautista lleva adelante su proyecto en el macrocentro. Celina Mutti Lovera / La Capital

"Gastón tenía el short K1 de casualidad y se cruzó a Eliud como si nada pasada. La verdad que fue un momento único y después no podía creer que el mejor maratonista de la historia me siguiera en redes. Estuve dos horas dando vueltas para saber si era la cuenta oficial y efectivamente fue así", revela.

Es por eso que sacará a la venta estas musculosas de Kenia, Uganda y Etiopía, tres países de donde surgen los deportistas más competitivos del universo del atletismo.

"Quiero traer al primera maratonista africano para que corra la Maratón Internacional de Rosario y para eso ya tuve algunas charlas con gente de España, que interviene en grupos de running de Kenia, aunque todavía no hablé con gente de Arda. En la Maratón de Buenos Aires corren por lo menos cinco por cada edición, pero acá jamás vinieron, así que no creo que me digan que no (risas)", revela Lucas, para reforzar: "Quiero que K1 sea la primera marca en traer a un corredor africano a Rosario".

K1 en Europa

Uno de los mejores atletas de ultramaratón de Argentina, Pablo Barnes, eligió K1 para la indumentaria del equipo de atletismo infantil que lleva adelante en Italia junto a su pareja. Y el prestigioso oncólogo especialista en cáncer de mama y ultramaratonista, Fernando Petracci, viste eligió la indumentaria rosarina en una edición del Spartathlon. Ambos deportistas argentinos son finalistas de esa competencia, que recorre 246 kilómetros entre Atenas y Esparta. "Hay musculosas mías dando vueltas por Italia", comenta con orgullo.

K1 y la Confederación Atlética de Uruguay (CAU)

lucasK1b.jpg Moldes, retazos y modelos. Lucas Bautista pone manos a la obra para romper el molde de la indumentaria deportiva tradicional. Celina Mutti Lovera / La Capital

Otra de las anécdotas más llamativas que recuerda es cuando su marca representó al equipo de ultramaratonistas de Urguay. El contacto fue por intermedio del atleta Federico Vittar, otro ultramaratonista, atleta "espartano" y organizador del ultramaratón de Termas de Río Hondo.

"Me pasó el contacto de Tyson Piñero (ultramaratonista y coordinador de selecciones de la Confederación Atlética de Uruguay), le propuse un diseño y se lo envié, pero le aclaré que en celeste no le iba a hacer nada (risas). Le dije: «Mirá, Tyson: la bandera de ustedes es azul y blanca y tiene un sol»", rememora con simpatía.

Entonces puso manos a la obra y utilizó tonos azules junto al escudo de armas y otros elementos simbólicos y con eso corrieron en Alemania y por espacio de dos años, pese a que ellos tenían una marca internacional que los esponsorizaba.

Grupos de running

Como si esto fuera poco, K1 está presente en diferentes grupos de running. Entre ellos se destacan SM Atletismo (Villa Constitución), Marcelo Méndez Running (Pérez), Atenas (indumentaria post entrenamiento), La Era Running, Leloir Running (Buenos Aires), Pablo Barnes Running Kids (Italia), Superación Deportiva (Buenos Aires) y Mati Chiviló Running (Firmat).