Municipales bloquean el acceso a la ciudad de Santa Fe: kilómetros de cola en la autopista

Por qué cortan el ingreso a Santa Fe

"No queremos pagar el ajuste", afirmó Alberto Sosa, dirigente de Utram, quien detalló que el acuerdo salarial rubricado para trabajadores pasivos no se cumplió, al igual que la actualización de puntos salariales para activos. “Se firmó, pero no se respetó. Y mientras tanto, quieren hacer pagar el ajuste a los trabajadores”, sostuvo el referente sindical.