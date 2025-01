Los "chalets gemelos" de Las Rosas, la curiosa historia de su construcción y los mitos urbanos que alimentaron

Los chalets de Rovetto, como todos llaman a estas casonas, se ubican frente a la plaza central de Las Rosas y se destacan por su particular arquitectura.

Su estilo rompe con el resto de las viviendas de la ciudad porque no hay ninguna que se les asemeje. “Son fastuosas y en la ciudad no había ese tipo de construcciones. Ubicadas en bulevar Oroño de Rosario en donde había gente de mucha plata, no llamarían tanto la atención”, reconoció Celina Rovetto, nieta de los primeros dueños de las casas y quien las habitó durante su adolescencia.