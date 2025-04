Narcotráfico, complicidades y linchamientos: las veces que el Papa Francisco habló de Rosario

"Hermanos y hermanas de Rosario. Se me viene a la mente en este momento un versículo del Evangelio de Mateo: 'Felices los que trabajan por la paz'. Es una de las bienaventuranzas. Y en un momento de crisis, como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de las fuerzas de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad, no obstante sabemos que en el camino de la paz se deben transitar respuestas complejas integrales y con la colaboración de todas las instituciones que conforman la vida de una sociedad ", fueron las primeras palabras del Sumo Pontífice.

"Es necesario fortalecer la comunidad", resaltó el religioso, quien planteó que "todo pueblo tiene en sí mismo las herramientas para superar aquello que atenta contra su propia integridad y contra la vida de sus hijos más débiles". En ese marco, remarcó que "nadie de buena voluntad puede sentirse excluido ni ser excluido de la gran tarea de que Rosario sea un lugar en el que todos puedan experimentar ser hermanos".

En un tono más fuerte, alertó que "sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario". En ese marco, abogó por "rehabilitar la política" para que busque el bien común y pidió: "Todos los sectores políticos están llamados a transitar al gran camino del consenso y el diálogo para generar leyes y políticas públicas que acompañen el proceso de recuperación del entramado social".

Otro tramo del mensaje se enfocó en el narcotráfico y sus consecuencias. "Es necesario trabajar no solo sobre la oferta sino también sobre la demanda de drogas a través de políticas de prevención y asistencia", reclamó, a la vez que condenó "el silencio del Estado en esta materia".

Francisco pidió, además, "que el sistema democrático vele por la constitucionalidad de la Justicia, de tal manera que pueda ser independiente para que pueda investigar la corrupción y el lavado del dinero que facilitan el avance del narcotráfico". Y destacó que "hay una gran tarea por delante en el sector empresarial, no solo para impedir complicidad en negocios con organizaciones mafiosas, sino con compromiso social".

"En todo sistema mafioso los pobres son el material descartable, los invito a aunar esfuerzos para que Estado e instituciones intermedias brinden espacios comunitarios en barrios vulnerables para que niños adolescentes y jóvenes tengan desarrollo humano integral para futuro superador al que tuvieron sus padres y abuelos", sostuvo.

"Queridos hermanos y hermanas rosarinos, estoy cerca de ustedes. La virgen del Rosario intercede día y noche por todos sus hijos", sostuvo. "Que Dios los bendiga, un abrazo", cerró.

La Virgen, la violencia y los narcos en 2022

El 8 de diciembre de 2022 el Papa Francisco le envió un mensaje a la arquidiócesis de Rosario en el que llamó a misionar por la paz. En ese contexto sorprendió al hablar de cifras de homicidios en la ciudad, sobre la cual refirió: “Vemos violencia por todos lados, en su mayoría producida por el narcotráfico”.

Con motivo de que el 3 de mayo de 2023 se cumplían 250 años de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario, Francisco hizo una mención directa al avance del narcotráfico en Rosario. Así fue que pidió: “Ser instrumentos de paz. Llevar a Cristo, que es nuestra paz, a los corazones, a las familias, y a toda la sociedad. Vivir en paz consigo mismo, en la familia, en el barrio, en la sociedad. Y el contexto es que, en vez de estar en paz, vemos violencia por todos lados, violencia en la ciudad, inseguridad, y, en su mayoría, una violencia producida por el narcotráfico”.

En su mensaje Francisco siguió y dio cifras de la tragedia: “En lo que vamos de 2022, llevamos 240 personas muertas por esta línea, con varias personas inocentes, niños, adultos y ancianos. La violencia es así. Queremos poner bajo el amparo de María a las familias, especialmente a las que padecen la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo, a quienes padecen las adicciones en su seno. Teniendo presente que una persona que sufre, siempre lo hace en el seno de una familia”.

En 2014, una reflexión sobre los linchamientos

Una ocasión anterior en la que el Papa Francisco se refirió a Rosario fue en 2014, tras el asesinato por linchamiento de un joven que había robado un bolso. David Moreira, de 18 años, fue atacado a patadas por vecinos del barrio Azcuénaga el 22 de marzo de ese año tras robarle sus pertenencias a una mujer.

Francisco se refirió a ese hecho en una carta enviada por mail a los hermanos Rodolfo y Carlos Luna, pacifistas argentinos exiliados en Suecia desde la última dictadura cívico militar. El mensaje trascendió en los medios de comunicación nacionales, en un contexto en el que se habían replicado varios linchamientos en distintos puntos del país.

"Me dolió la escena. Fuenteovejuna, me dije. Sentía las patadas en el alma. No era un marciano, era un muchacho de nuestro pueblo; es verdad un delincuente. Y me acordé de Jesús ¿Qué diría si estuviera de árbitro allí? El que esté sin pecado que dé la primera patada”, escribió Francisco en el mensaje enviado a los hermanos Luna.

"Me dolía todo, me dolía el cuerpo del pibe, me dolía el corazón de los que pateaban. Pensé que a ese chico lo hicimos nosotros, creció entre nosotros, se educó entre nosotros. ¿Qué cosa falló? Lo peor que nos puede pasar es olvidarnos de la escena. Y que el Señor nos dé la gracia de poder llorar... llorar por el muchacho delincuente, llorar también por nosotros", concluyó Francisco.