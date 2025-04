Fallas en la carga a bordo de la Sube: el gobierno provincial le reclama a Nación una solución

Muchos usuarios percibieron que no se acreditaban sus cargas en las unidades. Qué pasa con la Sube y cómo acreditar la carga mientras tanto

Al respecto, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, explicó: “Ciertas máquinas no cuentan con la tecnología necesaria para ejecutar la recarga. Por lo tanto, apenas completamos el relevamiento, envíanos inmediatamente a Nación Servicios S.A. un pedido formal de actualización del sistema”.

Las autoridades provinciales esperan una pronta solución para garantizar que los usuarios puedan seguir utilizando la función de carga a bordo en todas las unidades de transporte.

Lo que hay que saber sobre la Sube

La tarjeta Sube se convirtió en la manera que tenemos de abordar un medio de transporte en Rosario y otras ciudades del país. Se utiliza desde el 2009 y su sigla significa Sistema Único de Boleto Electrónico. Lejos quedó encontrar el boleto capicúa, juntar monedas para el colectivo, la tarjeta Movi, el guarda y todo eso que los más jóvenes deberán preguntarle a sus mayores o ir al archiconocido buscador de Google.

La cuestión avanzó tanto que buscar un lugar de carga en la noche tarde ya también es cosa del pasado y se hace más ágil. Desde hace un tiempo los celulares facilitaron esta acción.

Cómo acreditar una carga desde el celular

Pero hay un requerimiento más importante que todo lo anterior, el teléfono debe contar con tecnología NFC (Near Field Communication) un sistema que permite la comunicación entre dispositivos a corta distancia.

Pasando en limpio un celular con NFC y con la app de SUBE instalada le da al usuario una independencia total para cargar y acreditar la tarjeta. Se puede cargar desde la app o desde billeteras electrónicas, apps de bancos, etc.

Una vez realizada la carga hay que activar NFC que se efectúa desde el menú de control del celular como se hace wifi y desde la app ir a acreditar, colocando la tarjeta en la parte trasera, se siente una vibración y se produce la magia, ya el monto está listo para ser usado. Se puede dejar abierto, el NFC no gasta mucha batería y además si utilizan otros medios de pago electrónicos es útil dejarlo así para no abrir y cerrar.

>> Leer más: Sube: cómo pagar menos o viajar gratis en colectivo

¿Cómo saber si tengo NFC en mi dispositivo? Si no está en el menú de control, es necesario ir a Ajustes o Configuración y en conexiones ver si está. Aclaración, NFC no es una aplicación, es una prestación que tiene o no el smartphone.

Sube y pago con QR

El nuevo “Viaje con QR” se organiza a partir de códigos. Para utilizarlo como método de pago, el usuario debe generar un código desde su billetera digital y aproximarlo a los lectores instalados en las máquinas validadoras de los transportes. Cualquiera de las billeteras virtuales que estén registradas podrán incluir este servicio para los pasajeros.

Por su parte, las máquinas deberán estar adaptadas conforme al estándar técnico estipulado en la normativa. Las empresas de transporte deberán adecuar sus dispositivos a partir de dicha fecha para ofrecer el pago con QR como una alternativa de pago.

Por el momento, el pago con QR se podrá efectuar únicamente con el uso de fondos provenientes de cuentas bancarias o billeteras virtuales. Los pagos directos con tarjetas no están contemplados en la etapa inicial de este nuevo sistema.

Según informó el Banco Central, el objetivo es que todas las billeteras virtuales interesadas en participar del sistema cuenten con el tiempo suficiente para adaptarse a la nueva modalidad y ajustarse a los estándares estipulados. Especialmente, después del debate que se dio en el sector financiero alrededor de las “ventajas desleales” que señalaron los competidores de “Mercado Pago”, tras su licitación con Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) para gestionar los pagos en el subte porteño.

Cuánto es el saldo negativo de la tarjetas Sube

Tras el nuevo ajuste para febrero, el saldo negativo disponible en la tarjeta Sube para transporte público es de $1.200, por lo que cada usuario podrá utilizar su plástico para viajar sin necesidad de una recarga hasta alcanzar el límite mencionado. Hasta el momento, el mismo alcanza para cubrir el valor completo de un boleto de colectivo en Rosario.

Previamente, el monto vigente hasta diciembre de 2024 era de $480. Dichas cifras no cubrían un pasaje entero de colectivo en varias ciudades y desde la Secretaría de Transporte optaron por establecer un incremento del 150% en el saldo de emergencia.

¿Cómo cargar la Sube?

La tarjeta Sube se puede cargar de manera presencial, en un punto de carga o electrónica, a través de la app Sube, cajeros automáticos, homebanking o billeteras virtuales.

Si se realiza la carga de forma electrónica, deberá acreditarse el saldo en la tarjeta mediante la app Sube, lafuncionalidad,d carga a bordo o terminales automáticas. Es importante mencionar que el usuario deberá realizar una carga que supere el saldo de emergencia para poder utilizarlo.