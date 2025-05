Exportar vía aérea por el aeropuerto de Fisherton permitió un ahorro del 50%

>>Leer más: El aeropuerto de Rosario rompe el centralismo porteño: podrá exportar sin pasar por Ezeiza

Ivolution cuenta con antecedentes destacados en aparatología y tecnología para atletas de alto rendimiento. La firma equipó a la selección de fútbol argentino en la Copa América 2021, luego montó un gimnasio en la Universidad de Qatar en la concentración del equipo argentino durante el Mundial, y lo hizo en la última Copa América para AFA. A su vez trabaja con la Confederación de Básquet, Vóley y Hockey y Pádel argentino. En el 2023 estuvo en los Juegos Panamericanos de Chile donde atendió el Centro de Alto Rendimiento.

El primer envío a Colombia se llevó adelante a través del Operador Logístico Exporta Simple (Oles), Panamerican Cargo S.A., utilizando la conectividad de la aerolínea Latam, y con el soporte logístico clave del Depósito Fiscal Defiba Murchison, desde donde se consolidó y despachó la carga. Y con esta pionera que exportó desde el aeropuerto local, ya están en lista para operar otras tres empresas que comenzaron a consultar para sumarse a "Exporta Simple".

puccini1.jpg

Exportar, alternativa desde Santa Fe

En relación a esta operatividad, el ministro Puccini precisó que “esta desregulación federaliza la exportación. En este caso, fue el primer aeropuerto federal, fuera de Ezeiza, puesto a disposición de la producción santafesina, y de la región, para exportar”.

Luego de las gestiones iniciadas el año pasado, también llegó el reconocimiento desde Casa Rosada. La iniciativa santafesina fue reconocida por el ministro de Desregulación Sturzenegger, por “apostar a competir con Ezeiza por costos, generando una mejora de competitividad del 50 por ciento".

En este caso, el ministro precisó que “la exportación fue de 5.000 dólares, y la Pyme santafesina pudo ahorrar el 50 por ciento entre lo que sale la operación de exportación propiamente dicha y lo que antes tenía que pagar de flete para llegar a Ezeiza”.

“Nuestra provincia pone a disposición la infraestructura que tenemos para la logística: aeropuertos y puertos, para que sean una alternativa. Exporta Simple es una gran noticia, y un incentivo para aquellos que necesiten comercializar, una herramienta más”, concluyó el ministro.

exportasimple1.jpg

Elogios desde Nación

"Hace un par de meses habilitamos la exportación desde Rosario eliminando una vieja resolución que la prohibía. ¿Cómo incentivamos el desarrollo del país? No es haciendo planes que sólo llenan hojas, no es sacándole plata a otros argentinos para financiar un subsidio, no es vaciando los bancos públicos para dar créditos blandos, no es cerrando la economía apreciando el tipo de cambio y destruyendo la capacidad exportadora del país. Menos que menos es proponiendo dinamitar el tipo de cambio para ganar competitividad generando salarios de hambre en el país. El desarrollo es esto: apertura, competencia, libertad y desregulación. Todavía nos asombra que ninguna organización empresaria nos hubiera pedido este cambio. En un envío de 5 mil dólares, como el caso mencionado, el ahorro es como una mejora de competitividad del 50 por ciento", posteó el ministro Sturzenegger en X.

El funcionario agregó: "Es la diferencia entre poder exportar y no poder hacerlo. Hay que cambiar el chip urgente al de la libertad. Felicitaciones al gobierno de Santa Fe y a su ministro de Producción por apostar a competir con Ezeiza por costos. Eso es hacer patria".

>>Leer más: Ya es oficial: habilitan exportaciones directas desde el Aeropuerto Internacional Rosario

Ida y vuelta

El posteo del ministro nacional también se enlaza con otro del propio Puccini, en el que pondera los beneficios de "Exporta Simple". "Es una herramienta que sirve para potenciar a los sectores productivos, permite bajar costos logísticos y le saca costos operativos para que sea todo más ágil y sin tanta burocracia. En este caso, la gestión que sostuvimos ante Nación para desregular el sistema, y que no se concentrara en Buenos Aires, termina operando en favor de la producción y de los emprendedores", había mencionado.

Y también citó el ejemplo: una empresa que exporta por un valor de 5 mil dólares puede ahorrar alrededor de 1.750 dólares (el 35 por ciento) en costos operativos usando Exporta Simple desde el aeropuerto de Rosario. Además, evita el traslado a Ezeiza, donde esta ahorrando entre 10 y 15% de costo logístico (entre 500 y 750 dólares). Es decir: puede ahorrar hasta 2.500 dólares, un 50 por ciento del valor de la exportación.

"Cuando le pedimos al ministro Sturzenegger que desregule, que saque la concentración que tenia Ezeiza y que habilite a otros aeropuertos a operar con este régimen pensábamos en esto: bajar costos, que los dólares de los que producen queden para ellos y que seamos más competitivos. El diálogo con Nación y la escucha nos permiten contar buenas noticias como esta".

Desde el gobierno provincial destacaron que se espera que otras empresas se sumen a operar desde el aeropuerto de Fisherton.

exportasimple.jpg

Capacitación

Este viernes, a partir de las 10, en el salón Walsh de Gobernación el Ministerio de Desarrollo Productivo, en colaboración con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), llevará a cabo la primera capacitación orientada a exportar a través de "Exporta Simple", brindando herramientas para emprendedores y Pymes que buscan ampliar sus mercados internacionales. Y estará especialmente dirigido a exportadoras o con potencial exportador, operadores logísticos en trámite de alta, forwarders, couriers habilitados y despachantes de aduana.

La actividad contará con un panel de disertantes compuesto por autoridades de amplia trayectoria en materia de comercio exterior y ya hay más de 180 empresas anotadas.