La cantante más popular de Brasil anunció que votará por Lula en las presidenciales

“La postura extremadamente agresiva y antidemocrática de esa gente no me deja otra opción", escribió la cantante en Twitter, y añadió: "No soy petista y nunca lo fui. Pero este año estoy con Lula”.

>> Leer más: Policía bolsonarista irrumpió en una fiesta y asesinó a un dirigente del PT de Lula

Anitta también ofreció sus redes sociales para promocionar al candidato del PT, quien lidera todas las encuestas de intención de voto frente al actual presidente Jair Bolsonaro. La artista dijo que pone a disposición de Lula su "internet, TikTok, Twitter, Instagram" y todo lo que esté a su alcance mientras "no esté en contra de la ley electoral".

En mayo del año pasado y durante una entrevista por la salida del tema “Girl from Río”, que luego dio nombre a su quinto disco de estudio, Anitta había señalado que “Bolsonaro es una persona muy inestable que está haciendo un gobierno terrible y está acabando con el medio ambiente y la salud de la población”.

Larissa de Macedo Machado, más conocida como Anitta, es carioca y tiene 29 años. Cantante, actriz y presentadora, comenzó su carrera hace poco más de diez años y ahora tiene 17,6 millones de seguidores en Twitter, 20,3 millones en TikTok y 62,9 millones en Instagram, con lo que es una de las personalidades más populares de Brasil. Meses atrás se convirtió en la artista más escuchada de Spotify con "Envolver", que la convirtió en la primera brasileña y mujer latina en encabezar la lista mundial de la plataforma.