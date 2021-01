Dirigentes republicanos piden la destitución de Trump

"Tiene que ser enjuiciado y destituido", dijo un funcionario republicano electo que sin embargo no se identificó. Un ex funcionario de alto rango dijo que las acciones del presidente eran lo suficientemente "atroces" como para destituirlo incluso con el poco tiempo que le queda de mandato. "Creo que esto ha sido una gran conmoción para el sistema", dijo el ex funcionario. "¿Cómo se lo mantiene en su lugar durante dos semanas después de esto?", se interrogó.

Al destituir a Trump, incluso en esta etapa tardía de su mandato, el Senado podría votar posteriormente para descalificar a Trump de volver a ocupar un cargo electo federal. Por otra parte, invocando la 25ª Enmienda requeriría que el vicepresidente Mike Pence y la mayoría del gabinete votaran para remover a Trump de su cargo debido a su incapacidad de "cumplir con los poderes y deberes de su cargo". Un paso sin precedentes.

En tanto, algunos miembros del gabinete estarían llevando adelante discusiones preliminares en plena noche en Washington sobre la invocación de la 25ª Enmienda para forzar la remoción del presidente Trump, dijo una fuente del Partido Republicano a la CNN. Las discusiones están en curso pero no está claro si habrá suficientes miembros del gabinete para resultar en la remoción de Trump. Las conversaciones han llegado al Capitolio, donde algunos senadores han sido informados de las discusiones, dijo la fuente de CNN.