Valentina Cervantes habló sobre su regreso con Enzo Fernández: "Fue difícil"

¿Qué dijo Valentina Cervantes?

En el ciclo de streaming, Valentina Cervantes habló sobre su regreso a Inglaterra y cómo es actualmente su vida en el país europeo. Las conductoras también aprovecharon la ocasión para preguntarle por su presente amoroso, Valentina respondió: “Ahora estamos muy bien, hace mucho que nos conocemos también. Enzo ya me mira y sabe lo que me pasa”.

Consultada sobre cómo vivió el proceso de reconciliación con el futbolista, Cervantes confesó que no fue una decisión sencilla: “Fue difícil la decisión del regreso. La diferencia era que yo hacía mucho que no venía a Argentina, y cuando vine me sentía muy bien. Entonces era como: ¿qué hago? ¿Dejo todo, como hice hace cuatro años, o me quedo con lo que estoy viviendo acá?”

En ese mismo sentido, reflexionó sobre las segundas oportunidades en una relación: “La segunda oportunidad siempre se da, en general con cualquier persona. Porque somos seres humanos y podemos cometer errores.” Luego agregó con firmeza: “Ya terceras oportunidades no, no hay tercera ni cuarta”.

Valentina también reconoció que el tiempo de separación les permitió a ambos repensar el vínculo y valorarlo desde otro lugar. “Sí, siempre sirve. Te das cuenta de un montón de cosas y valorás mucho más otras. Mirándolo hoy, a mí me encantó, estuvo bueno. Venimos de muy chicos, nunca nos habíamos separado”, aseguró.

La modelo agregó: "No soy la Valentina que era antes de la separación. Si antes Enzo me decía de irnos los dos solos de vacaciones, yo le decía que no dejaba a los chicos, hoy en día estoy aceptando más eso. Hoy en día los dejo tres días, más de eso no, después ya los extraño".

