El insólito contrato de un ex Wachiturro con Lacoste: por qué le pagan 800 euros por año

wachiturros.jpeg

Ahora, casi 13 años después de aquel boom, Simón Gaete, uno de los cantantes originales del grupo, dio una entrevista en un canal de streaming y sorprendió con una revelación.

Según relató, en pleno auge de Los Wachiturros, todos los integrantes de la banda firmaron un contrato con los representantes legales de Lacoste que buscaban “cuidar su imagen” y que aún sigue vigente. La marca debe pagarles una importante suma de dinero a cambio de que ninguno de sus integrantes use sus chombas.

>>Leer más: María Becerra fue dada de alta: "Gracias Dios, me diste una segunda oportunidad"

¿Qué dijo el cantante de Los Wachiturros?

El exintegrante de la banda visitó el canal salteño RMG streaming y allí reveló que les pidieron que dejarán de usar la marca de por vida. "Nos mandaron una intimación que prácticamente decía que el uso nuestro de su indumentaria era una mala imagen para la marca y que estaban dispuestos a pagarnos una suma de dinero por la eternidad", relató Simón.

En ese momento reveló la exorbitante suma de dinero que los representantes de la marca estaban dispuestos a pagarles. “800 euros me pagan por año”, confirmó el ex cantante. El entrevistador le preguntó: "¿Hasta el día de hoy vos no podés usar una chomba Lacoste?" A lo que Gaete respondió: "No la puedo usar, pero me pagan".

Luego agregó: "No la vieron venir los de Lacoste, porque si hubiesen sido pillos... Hoy en día lo usan todos. En Brasil cantan cualquier cosa, con una pinta de bardo bárbara y no les dicen nada".

Embed COBRAN 800 EUROS POR AÑO



El mito era verdad, y el encargado de dar detalles del acuerdo que firmaron los Wachiturros con la empresa que representa a Lacoste en Argentina fue Simón Gaette.



El exintegrante de la banda visitó el canal salteño RMG streaming y allí contó que… pic.twitter.com/9MDDwU2OWv — Diario La Capital (@lacapital) April 25, 2025

>>Leer más: Lali y Dillom estrenaron "33": un pop/rock provocativo lleno de significados