Coronados de Gloria trae su show con impronta ecléctica y bailable

Tenemos muchas ganas de tocar en el bar El Cairo y después en el Distrito Siete, y además lo tenemos al Colo Belmonte (baterista y compositor rosarino) que está muy entusiasmado. Hace poquito estuve con Nacho (Levy, editor de la revista La Garganta Poderosa), mi novio, visitando El Cairo y me gustó muchísimo. Vamos a llevar mucha música y muchas ganas de que la gente también si tiene ganas se anime y se ponga a bailar.

¿Qué te interesó de la música para dejar de lado a la actriz, por lo menos por un tiempo?

Es que no la dejé tan de lado, en realidad. Estoy haciendo el personaje de Sara en “Argentina Tierra de Amor y Venganza 2”, la ficción de Polka y el año pasado estuve haciendo teatro. En este momento por ahí sí dejo de hacer teatro porque si no, eso no me permite avanzar con la banda y salir a tocar porque acá tenés que estar de miércoles a domingo trabajando, así que este año mi decisión fue dedicárselo a Coronados.

79223860.jpg

¿Cómo incorporaste la música en tu carrera y en tu vida?

La verdad que siempre estuvo. En mi casa siempre se escuchaba mucha música y muy variada. Me crié escuchando todo el rock nacional. Ahora la serie de Fito (“El amor después del amor”) me movilizó un montón, tengo muchos recuerdos. Si bien en ese momento era chica, mi hermanos me llevaba bastante edad y desde que nací escuché a Spinetta, Fito, Charly, Baglietto, así que la serie me trajo muchos recuerdos. Siempre estuve muy ligada a la música y cuando tuve una guitarra y empecé a tocar con los libritos o de oído, empecé a hacer canciones porque me salía naturalmente. En un momento pensé que había que darle forma a eso que había hecho con mucho placer. Pero la verdad es que siempre estuve muy cerquita de la música y componía. Tenía un guitarra y empecé a componer porque tenía muchos temas escritos. Y este año vamos a cumplir 10 años con la banda. Así fue armando la banda con la ayuda del Colo Belmonte, que ya nos conocíamos por haber hecho en el Maipo un espectáculo musical. Me pidió que le mostrara algunos de mis temas y a mí me daba un poco de vergüenza por lo que implicaba la figura del Colo para mí, pero lo hice y se recopó. A partir de ahí me invitó a tocar y empezaron a aparecer los demás integrantes y ahora vamos a cumplir 10 años juntos. La verdad es un disfrute total todo el tiempo.

Coronados de Gloria - Martaelena

¿Qué te generó mostrar tu faceta de cantante?

Me daba miedo de mostrar lo que hacía y cantar. Creo que muchas veces uno se escuda detrás de un personaje porque la actriz siempre está representando algo que le escribieron y acá me siendo mucho más cerca de la gente y mucho más al desnudo porque estoy mostrando mis sentimientos, más allá de lo que quiero comunicar y lo que quiero decir. Y la verdad que lo disfruto muchísimo. Dicen que detrás del miedo está lo que te va a hacer feliz. A mí me pasó eso con la música.

La actuación y la música implica hacerse un lugar en dos mercados muy competitivos. ¿Cómo te resultó esa experiencia?

Hago actuación desde los 8 años. Cuando empecé a actuar tampoco pensaba si era competitivo o no, pero con la música no me lo planteé si habría competencia. Simplemente siento que es un gozo muy grande para mí y lo digo también por los chicos de la banda, porque todos queremos a Coronados y nos da mucha felicidad estar tocando nuestras canciones, que la gente se cope con eso y que las escuche. No sé si pienso en grande y no sé con quién competiría. Ya soy feliz de poder llevar mi música y que la gente la escuche.

image - 2023-06-01T151752.532.jpg La actriz junto a Federico D’Elía en “ATAV 2”.

¿Qué temas te interesan a la hora de escribir en futuros trabajos, teniendo en cuenta el contexto social, político, económico, cultural?

Tengo unos temas por salir que hablan mucho de las mujeres y cómo las mujeres ganamos muchas veces estando juntas. Después tengo otro tema donde hablo bastante de la situación de cuando quieren privatizar el río. Mis canciones tienen algo bastante espiritual. Particularmente siento que nos hace falta, que los seres humanos estamos en la búsqueda de algo más y lo que te va a traer tranquilidad o felicidad no es tener más cosas, sino encontrar en vos algo más espiritual, tu esencia. Creo que se lograron muchas cosas y que todavía faltan. Creo que siempre hay que estar al frente porque si no se pierden espacios.

En tu música hay un cruce de géneros. ¿Cómo llegaste a esa fusión?

Hay de todo. Nosotros decimos que Coronados es medio degenerado (risas) porque no tenemos un género en particular. Tenemos canciones muy flamencas, rumba, muchas melódicas, cumbia, hay un poco de todo. Es bastante ecléctico porque creo que ponernos en un lugar va a ser como encasillarnos.