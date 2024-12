Comodidad y seguridad, beneficios de viajar en grupo

¿Cuántas veces se han quedado sin viajar porque no tienen acompañante y no les gusta viajar solos? Esto les sucede a menudo porque son demasiadas coordenadas para acomodar: coincidir con los amigos en las fechas o en el presupuesto disponible.

También se suma la inseguridad y las limitaciones por no saber idiomas. O, simplemente, no tener tiempo ni ganas de organizar un viaje, y menos aún de pasar solos por los engorrosos trámites de los aeropuertos, migraciones y aduanas, solo por citar algunos de los múltiples motivos que les obstaculiza ese viaje pendiente indefinidamente para un futuro que no llega nunca.

Con conocimiento de causa puedo asegurarles que para todos esos impedimentos existe una solución, simple y efectiva: contratar una salida grupal acompañada. Comenzando con los beneficios de viajar en grupo voy a enumerar varios y el fundamental es desentenderse de los trámites en los aeropuertos, porque estarán siempre acompañados y se les irá informando paso a paso qué deben hacer y cómo hacerlo. No tienen que preocuparse por nada; ustedes, a relajarse y disfrutar, no deben pensar en cuestiones que los estresen o incomoden: ¿a qué hora ir al aeropuerto? ¡No vaya a ser que perdamos el vuelo! ¿Nos conviene tomarnos un taxi o el subte?

Se sorprenderían de la infinidad de preguntas que se formulan en un viaje cuando no conocen nada del lugar y menos el idioma. Justamente para eso está el coordinador, para darles certezas y seguridad en ámbitos desconocidos para ustedes. De esta manera iremos organizando, día por día, las visitas, las comidas, las llegadas y salidas de los hoteles, los horarios en que los buscarán los autobuses para las visitas. Nada queda librado al azar, todo está resuelto para que ustedes solo disfruten de los lugares y paisajes, saquen fotos y tengan la convicción de que todo marcha como debe ser. Los coordinadores estamos para organizar y controlar que se cumplan en tiempo y forma todos los servicios que ustedes contrataron.

Además, en los viajes por rutas los autobuses son como nuestra casa; ni se imaginan cómo se divierten los pasajeros, charlan, toman mate, miran por las amplias ventanillas los soñados paisajes, escuchan música o leen. Cada uno hace lo que quiere y eso es lo bueno, estar relajados y seguros de que todo se va haciendo sin que ustedes se den por enterados de posibles dificultades que pueden ir surgiendo y que vamos resolviendo sin involucrarlos en ningún problema.

007-001-SALIDAS-GRUPAL.jpg Las salidas grupales son una gran opción al momento de hacer un viaje y conocer gente nueva con quien compartir momentos.

Otro tema importante es poder contar con nosotros si ocurre algún episodio médico, ponernos en contacto con el seguro contratado, solicitar una consulta, traducir al médico los síntomas; y acompañarlos si es necesario para estudios requeridos.

Podría seguir compartiendo con ustedes las bondades de viajar en grupo, pero el espacio es tirano en los periódicos, así que los dejo, por ahora, y voy a finalizar esta nota con comentarios de algunos pasajeros que he tenido el placer de acompañar en diferentes viajes. ¡Seguiremos en contacto!

La experiencia de los viajeros

“A mí, particularmente, me gusta mucho viajar en grupo, ya que me siento más acompañada y contenida. Los coordinadores además de ayudarnos con alguna dificultad que se presente, saben llevarnos a los mejores lugares para conocer y tener una buena estadía. También destaco que suele surgir cierta amistad entre los integrantes del contingente por compartir momentos gratos y a veces apoyarnos en otros más difíciles”.

Alicia Hernández, Rosario

“Nuestra experiencia con Mariela como coordinadora ha sido excelente, sobre todo viendo lo que hizo con otras personas en casos complicados por enfermedad, por eso es muy importante el acompañante. Para los novatos y personas mayores, en las emergencias personales siempre se la necesita para que alivie y oriente en lo que hay que hacer. De viajar, apunto a hacerlo en grupo y acompañado con un coordinador porque es una gran tranquilidad”.

José María Pernuzzi y Dorita Escudero, Trelew

“Es super relajado viajar en grupo, al placer de viajar se suma la comodidad, seguridad, tranquilidad y la maravilla de conocer gente y sumar amigos que lo hacen más valioso y divertido”.

Gabriela Wychowanec, Rosario

“Los viajes grupales son muy beneficiosos por la contención que te dan los coordinadores. Te animás a muchos destinos que no harías solo, por ejemplo, en mi caso Vietnam, Camboya, India, etc. Hice muchos viajes grupales y si Dios quiere haré más”.

Adriana Stafforte, Funes

“Me encantó viajar en grupo por la interacción que tuvimos, compartiendo vivencias y disfrutando de todo lo que vimos. Es bueno especialmente para los adultos mayores, porque Mariela (la coordinadora, excelente por cierto) resuelve cualquier inconveniente que se presente. También el hecho de llegar a un lugar donde no se conoce el idioma y tener transporte a disposición, estadía y excursiones, hace que uno se sienta muy seguro y pueda disfrutar mucho más”.

María Antonia (Monona) Costa, Rosario

“Cuando viajo en grupo me he sentido muy contenida, Mariela (la coordinadora) nos facilita todo y eso para mí es muy importante. A mí me encantan los viajes grupales y, por el contrario, no me gusta viajar sola, conocería la mitad de lo que conocí durante cada viaje grupal”.

Noemí Kadden. Rosario

“Me gusta viajar en grupo porque me siento segura y acompañada, porque sé que ante cualquier eventualidad se van a ocupar de mí sin ninguna duda, como he visto que se han ocupado de otros pasajeros, que, por suerte, no estaban solos. Otra de las ventajas es que, como son expertos y ya han realizado ese viaje antes, siempre hay asesoramiento sobre los lugares que visitar, dónde comer o dónde comprar. Además, los viajes grupales son imprescindibles para conocer esos destinos muy lejanos o exóticos a los que no me animaría a ir sola”.

Zulma San Juan, Villa Constitución

“Dicen que viajar en grupo tiene todas las ventajas. Viajás liviano, porque alguien se ocupa de tus maletas en cada tramo, destino y hotel. Viajás distendido, porque alguien se encarga de confirmar tus reservas, tus vuelos y chequear tus horarios. Viajás confiado, porque depositás tu tranquilidad en guías, choferes y coordinadores. Cualquier excursión, paseo, recorrido, se disfruta a full, sabiendo que al volver al hotel te espera el relax y la comodidad. Viajar en grupo es extender lazos... Siempre. ¡Cualquiera sea el destino elegido, compartido, es aún más mágico! ¿Si viajar en grupo tiene alguna contra? Sí, la ansiedad de buscar próximas fechas y destinos para nuevas salidas a trotar por el mundo” .

Irene Madile, Rosario