Fatu Broun fue el mejor en la dura derrota de Central frente a Unión por Copa Argentina

Agustín Sández 4,5: Un partido discreto. Con algo más de atrevimiento en el primer tiempo y más quedado en el segundo. Falló en la definición por penales.

Federico Navarro 5: Cumplió. Su labor pareció más efectiva en el segundo tiempo, tras la salida de Ibarra que cuando jugó junto a él.

Franco Ibarra 4,5: Intentó marcar presencia, de a ratos lo logró, otras veces no. Jugó sólo 45 minutos, ya que salió en el entretiempo.

Gaspar Duarte 3,5: Le costó demasiado el partido. Nunca entró en juego y no desequilibró. En la definición por penales fue uno de los que erró.

Ignacio Malcorra 4: Arrancó con dudas, impreciso, y nunca se terminó de acomodar al partido. Tuvo la gran chance en los 90, con el penal, y lo erró. Anotó en la definición.

Jaminton Campaz 4: Nunca se metió en partido. Impreciso de principio a fin y con escaso poder de desequilibrio. Por momentos muy fastidiado. Fue reemplazado.

Lautaro Giaccone 4,5: Sin presencia de área, porque es algo que no siente y porque el equipo no lo ayudó. Peinó una de cabeza, pero no mucho más. Se sacrificó por el equipo.

Ingresaron en Central

Tomás O'Connor 4,5: No pudo darle al equipo el salto de calidad que necesitaba. La pidió siempre y trató de jugarla clara, pero no pesó demasiado.

Agustín Módica 4,5: Ingresó en el complemento y no tuvo ninguna nítida, pero a él le cometieron en el penal que Malcorra falló. Lo mejor para él fue la vuelta. Falló su penal.

Giovanni Cantizano -: Pocos minutos en cancha. Metió algunas intervenciones picantes, pero poco pudo aportarle al equipo allá por izquierda.

Ariel Holan, el DT 4: Central no sólo quedó eliminado en Copa Argentina, sino que lo hizo después de un partido chato, de bajo vuelo futbolístico. Al Canalla le faltó astucia, claridad y algunas cosas más, pero sobre todo fútbol.