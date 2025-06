Pullaro: "Rosario se convertirá en la capital del interior de la Argentina"

Fue entonces cuando diferenció dos etapas diferentes, una que la ciudad está transitando y otra que está por comenzar en poco tiempo. "Estamos en la primera etapa, de la pacificación", sostuvo. Amplió, luego: "Nuestras fuerzas de seguridad, la policía, el servicio penitenciario, el MPA y nuestra Legislatura nos dieron las herramientas, y trabajando de manera coordinada con las fuerzas federales y la Justicia nacional, hoy los violentos que se creyeron dueños de la vida, sienten y saben que no tienen más poder que el Estado".

Agregó: "Cuando tengamos terminada la infraestructura carcelaria, policial, y tecnología aplicada, esta ciudad recuperará los niveles de paz y seguridad que siempre quisimos". De hecho, remarcó: "Hoy podemos mostrar que esta ciudad tiene menos delito que muchos ciudades del país de características similares".

Luego, "vendrá la segunda etapa, la de la reconstrucción, de las grandes obras, de la Rosario cultural, turística, del deporte", enumeró el gobernador santafesino. Para entonces enfatizar que será "la etapa en que Rosario se convertirá en la capital del interior de la República Argentina. La que haga que su puerto y aeropuerto se vuelvan a despertar, dormidos con un propósito".

"Rosario será el eje de las regiones centro y litoral, Rosario se abrirá al país y mundo. Muchos dirán que no se puede y es imposible, pero serán los mismos que hace unos años dijeron que el narcotráfico había vencido, tan solo pro no tener el coraje de no enfrentar a las mafias como se debía", sostuvo.

Más tarde, Pullaro remarcó: "Este coraje que viene de nuestros genes de inmigrantes, de nativos, hicieron grandes a este país, gente de trabajo que se esfuerza todos los días y sabe que este país cada vez que miró al interior le fue bien porque sacó la Argentina adelante. Vamos a defender al campo y le vamos a pedir al gobierno que termine con las malditas retenciones, vamos a pedir que se limiten las importaciones par aque se cuiden nuestras fábricas, la apertura la mundo debe ser inteligente y estratégica.

"En esta Argentina, el interior necesita obras de infraestructura, que las rutas estén en condiciones, luz y energía y gas para la potencia de la industria, necesitamos discutir el sistema ferroviario, y para eso hay que volver a López y a Belgrano, a una Nación soberana y federal, y exigir que los recursos que se van vuelvan en obras que necesitamos", reclamó.

Finalizó, entonces, con un pedido: "Rosario, no dejemos que desde Buenos Aires nos roben el protagonismo de la historia. Somos los que hicimos grande al país. Tenemos una certeza: la bandera no se baja, se defiende. La Patria no se entrega, se construye. Somos esta ciudad que volvió a ponerse de pie y que exige protagonismo en nuestro país".