Juan Carr respondió las críticas por la noche solidaria en River

El referente social y fundador de la Red Solidaria, Juan Carr, recibió críticas desde referentes del gobierno nacional por la iniciativa que llevó a cabo la semana pasada junto al club River Plate y que permitió contener a más de 100 personas en situación de calle en el Monumental durante la noche más fría del año.

"Soy muy respetuoso de las opiniones, hay 40 millones que te miran y hay tres que opinan, y está bien que opinen", reflexionó Carr.

"Todos los inviernos en la Argentina, desgraciadamente, tenemos entre 13 y 14 muertes de personas que están en la calle y mueren por hipotermia. Esto es desde hace 20 o más años. Se nos ocurrió hacer ruido: que la gente levante la mirada y avise", relató en diálogo con TN.

Y agregó: "Veníamos con cero grados de temperatura y en la calle de la Ciudad de Buenos Aires teníamos 1040 personas y en Gran Buenos Aires 4 mil. La obsesión era hora a hora evitar la próxima muerte, no podíamos perder de vista el objetivo. Tuvimos cinco muertes trágicas antes y dos después, hubo una diferencia… Si nosotros hubiéramos tenido una directiva seria de un lugar de poder serio, republicanamente hablando, damos marcha atrás o nos corremos".

"Si a mí me dicen este es macrista no me ofende, si me dicen este es socialista no es una ofensa. Hay una especie de bullying si a vos te acusan por tus ideas de algo, eso no es una ofensa", advirtió.

Al mismo tiempo, Carr criticó que se diga que la Red Solidaria es apolítica. "Somos re políticos, hay una identidad política y tiene un valor. La juventud radical, la juventud del PRO, la juventud peronista y la juventud socialista estaban; hay muchos católicos, judíos, evangélicos. Nuestra riqueza es que pensamos distinto".

"La solidaridad te cambia un instante, pero la que la cambia la realidad en serio es la política. Para que el mundo joven se incorpore no puede ser que ser radical, macrista, peronista o socialista sea algo despectivo", alertó el referente social.

"Nos conmovió la cultura de solidaridad de nuestro pueblo. Solo en River llegó ropa que las mil personas de Ciudad de Buenos Aires tengan una prenda por día durante siete días. Cuando el pueblo te acompaña, estamos bien. Hay que celebrar que nuestro pueblo tenga una capacidad de dar conmovedora", explicó.