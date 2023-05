De la pantalla al Concejo: la política vuelve a tentar a periodistas rosarinos

Se acerca la fecha para que los partidos o frentes políticos oficialicen sus candidatos y los estrategas de los diferentes espacios que competirán en las Paso buscan llenar los casilleros con caras y voces conocidas. Como ocurrió en los comicios de 2021, los y las periodistas son las personas más buscadas. En la danza de nombres, hasta el momento aparecen al menos tres: algunos ya dijeron que no y otros lo están pensando. Tienen hasta el 12 de mayo para decidirse.

No es la primera vez que a Gavira lo testean para una candidatura, pero en elecciones anteriores se trató sólo de un chequeo, sin propuestas definidas, algo que el periodista rehuyó.

Sin embargo, esta vez la idea fue tomando más volumen y al menos puso a pensar a Gavira en la posibilidad concreta de dar el salto a la política.

Quienes lo conocen, ven a Gavira como una persona involucrada en la cuestiones sociales y con llegada a sectores vulnerables. Profesa la religión evangélica desde hace más de una década en la Iglesia Redentor de la zona norte. También hace trabajo social en la ciudad de San Lorenzo, donde además tiene un programa de radio.

Rezzoaglio, periodista de Telefé y conductor de Plan A, está en una situación similar. Según pudo saber La Capital de buena fuente, hay una oferta concreta, con una posibilidad cierta de aceptar finalmente el convite. “La decisión la va a tomar antes del viernes”, aseguraron voceros del espacio.

Rezzoaglio encabezaría la lista a concejal por el mismo espacio que integra Miguel Angel Tessandori, histórico periodista de Canal 3 que fue electo en 2021 y ocupa una banca en el Palacio Vasallo.

Este sector, apadrinado por un empresario, también habría tentado a la periodista de Telefé Flavia Padín como probable candidata a senadora por el departamento Rosario.

Si Rezzoaglio acepta ser candidato a concejal, Tessandori iría por la Intendencia. En este sector hay conversaciones para integrarse al proyecto que tiene al radical Maximiliano Pullaro como precandidato a gobernador en la flamante coalición opositora.

A diferencia de Gavira y Rezzoaglio, el periodista Leonardo Farhat (también de Telefé) ni siquiera lo está pensando: directamente dijo que no. “Me ofrecieron un lugar importante, pero creo que no es mi tiempo. Adoro lo que hago, me costó mucho esfuerzo y trabajo llegar hasta donde llegué. Así que rechacé la propuesta”, dijo en diálogo con La Capital.

A Farhat también lo tentaron en elecciones anteriores (2019 y 2021) y en ambas oportunidades dijo que no. “No tengo energía ahora para la política, pero no la descarto para un futuro. Será una decisión muy pensada y dialogada, sobre todo con mi familia”, agregó el periodista.

Con un régimen de partidos en crisis, los estrategas buscan oxigenar la política con los llamados outsiders, personas que tienen un cierto compromiso social sin estar contaminados por la rosca habitual de la vieja escuela. Además, se trata de personas conocidas, que trabajan en la televisión y no hace falta hacer un trabajo de instalación de imagen. La modalidad de boleta única en Santa Fe para cargos locales beneficia a aquellos que tienen de antemano un conocimiento público, como es el caso de los periodistas.

En 2021, por ejemplo, los candidatos más votados para el Concejo Municipal fueron Ciro Seisas, por el partido Creo de Pablo Javkin, y Lisandro Cavatorta, por el peronista Frente de Todos, en la línea interna que responde al gobernador Omar Perotti.

Fenómeno intenso

El fenómeno de la irrupción de periodistas al Concejo no es nuevo, pero en los últimos años se produce con mayor intensidad.

En la década del 80, Pablo Cribioli, periodista del icónico El Clan (Canal 5), entre otros programas, llegó al Concejo Municipal de la mano del radical Horacio Usandizaga. Incluso llegó a ser presidente de ese órgano legislativo.

Otra figura reconocida que saltó de los medios al Concejo fue Evaristo Monti, en los inicios de los 90 y en pleno apogeo de Carlos Menem en el manejo del poder en la Argentina.

Más acá en el tiempo, Charly Cardozo, ex colaborador del peronista Carlos Reutemann, fue electo concejal por el PRO en una lista que lideraba la también periodista Anita Martínez. Unos años antes, pero desde el otro polo ideológico, lo había hecho Norma López, identificada con el kirchnerismo y una de las referentes de La Corriente, el espacio interno que comanda Agustín Rossi.

A todos ellos se sumó también Susana Rueda como extrapartidaria en el Frente Progresista, pero ligada al Partido Socialista. Para estas elecciones, su nombre suena para liderar otra vez una lista a concejala por el flamante frente Unidos, la coalición opositora que reúne a la UCR, el PRO y el PS, entre una decena de partidos que agrupa ese espacio.