Cristina Kirchner: "En 45 días se esfumaron 4 mil millones de dólares"

Además, la expresidenta alertó sobre la imposibilidad del gobierno de renovar la totalidad de la deuda en pesos, una situación que, según ella, agrava la falta de dólares en el país . “No pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos, tal como lo venía haciendo. Y no solo eso, sino que por el 58% que pudo rollovear tuvo que pagar tasa positiva, o sea, tasa por arriba de la inflación”, detalló.

La exmandataria agradeció el respaldo recibido durante la movilización del 18 de junio pasado en la Plaza de Mayo y reiteró sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo: “El «Toto» no consiguió la calificación para seguir endeudando al país. Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación”.

image.png Sergio Palazzo, titular a nivel nacional del sindicato de los trabajadores bancarios, junto a Cristina Kirchner.

“Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se endeuda para comer, no para viajar o comprarse un autito. Hay dos argentinas: una que viaja al exterior y otra que no llega a la comida del mes”, sostuvo Cristina Kirchner.

Encuentro de La Bancaria

En un mensaje cargado de contenido político, aseguró que el actual modelo económico “se cae a pedazos” y denunció que fue desplazada de la vida institucional: “No sea cosa que tanta inversión en persecución para que Milei llegue a presidente arrasando con derechos y soberanía haya resultado en vano”.

La actividad convocada por La Bancaria se realizó bajo el lema “Construir Unidad” y contó con la presencia de 140 congresales de las 53 seccionales y más de mil delegados de todo el país. El titular del gremio, Sergio Palazzo, encabezó el encuentro que reunió a la dirigencia sindical en un contexto de fuerte conflictividad social y económica.

Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta y exvicepresidenta dirigió un mensaje a los delegados y congresales presentes, en el que agradeció la movilización del 18 de junio y el apoyo brindado en su casa de San José 1111: “Sepan que tienen un lugar definitivo en mi corazón”.

Causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal N° 2 le otorgó este viernes la prisión domiciliaria a Nelson Periotti, uno de los condenados por la causa Vialidad. El exdirector de Vialidad nacional estaba detenido a la espera de la decisión, está por cumplir 80 años y padece varias complicaciones de salud. Deberá utilizar tobillera electrónica. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se habían opuesto al pedido.