La Capital | Policiales | Policía

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario: el gobierno aplicará sanciones

Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que "no hubo acuartelamiento" y que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada

10 de febrero 2026 · 08:09hs
Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario: el gobierno aplicará sanciones

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario: el gobierno aplicará sanciones

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Grupos de combate fueron a custodiar el portón en la sede de la Policía de Santa Fe.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Grupos de combate fueron a custodiar el portón en la sede de la Policía de Santa Fe.

Luego del anuncio de un plan de mejoras laborales para la Policía de Santa Fe con un incremento en los ingresos, este lunes se puso en marcha una nueva protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Al respecto, las autoridades provinciales aseguraron que no hubo acuartelamiento, confirmaron que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada pese al clima tenso en el sur de Rosario y precisaron que no hubo delitos sin ser atendidos por acción policial.

La manifestación en torno a un reclamo salarial incluyó la quema de cubiertas sobre avenida Ovidio Lagos. Ante el despliegue de quienes estaban en la calle, grupos de combate intervinieron para prevenir el bloqueo del portón de ingreso y egreso de los móviles.

A primera hora de este martes había una gran cantidad de patrulleros y motocicletas de la fuerza apostados a la altura del cruce con calle Gutiérrez, en la mano que va hacia el norte. El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte de tránsito total en ambos sentidos y recomendó evitar la zona en el arranque de la jornada.

protesta policial02

Nueva protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

La concentración en el sur de la ciudad generó una escena similar a la que se había registrado la semana anterior con un bloqueo del paso vehicular que se extendió por algunas horas. Desde el Poder Ejecutivo provincial aclararon que el patrullaje no se resintió entre la noche del lunes y la madrugada siguiente.

En simultáneo con la protesta, la policía hizo un operativo en Aborígenes Argentinos al 6300. El procedimiento concluyó con un menor de edad bajo arresto y el secuestro de un arma de fuego.

protesta policial03

>> Leer más: Con los plus por tareas de calle, en la Policía de Santa Fe se paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Aplicarán duras sanciones

La manifestación incluyó a personas encapuchadas e incluso a algunas que usaban barbijo. Mientras trabajaban para normalizar la actividad en la Jefatura de la Unidad Regional II, las autoridades anticiparon "duras sanciones" para los agentes que dejaron de prestar servicio.

Entre los familiares y demás participantes de la protesta había allegados a efectivos desplazados de sus funciones en la gestión actual del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Algunos fueron imputados y se encuentran bajo prisión preventiva.

Noticias relacionadas
El policía murió en el Heca

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

El comisario en juicio fue jefe de una división de la Jefatura de policía rosarina. 

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Los sospechosos por el crimen de Yair González fueron apresados por la TOE en un allanamiento realizado en Parque Oeste.

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Candela Berenice Romero, de 16 años, fue asesinada con disparos en la cabeza por atacantes que entraron a su casa de la zona oeste en noviembre de 2022. 

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Ver comentarios

Las más leídas

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Lo último

Nació el primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín

Nació el primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín

Anmat prohibió productos de limpieza y cosméticos por riesgos sanitarios

Anmat prohibió productos de limpieza y cosméticos por riesgos sanitarios

Qué es la epidemia de silencio y por qué la OMS advierte sobre sus consecuencias

Qué es la "epidemia de silencio" y por qué la OMS advierte sobre sus consecuencias

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario: el gobierno aplicará sanciones

Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que "no hubo acuartelamiento" y que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario: el gobierno aplicará sanciones
Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza
La CIudad

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno
Economía

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Ovación
Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Policiales
Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario: el gobierno aplicará sanciones
Policiales

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario: el gobierno aplicará sanciones

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

La Ciudad
Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza
La CIudad

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Alerta a las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros
Política

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros

Es una captación del sector militar: sigue la polémica por el traspaso del sable
Política

"Es una captación del sector militar": sigue la polémica por el traspaso del sable

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6