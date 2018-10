Cuatro policías que se desempeñaban en el Comando Radioeléctrico de Casilda fueron condenados por privación ilegítima de la libertad y vejaciones. La demanda fue radicada por un hombre, quien sufrió una brutal golpiza después de ser detenido sin motivos aparentes en junio de 2016.

El juicio, que comenzó el pasado 16 de octubre, finalizó hoy en los Tribunales de la capital del departamento Caseros.

El juez de Primera Instancia Carlos Pareto condenó a Leonardo Javier Frangi, de 40 años; Diego Sebastián Facino, de 37; Emiliano Sebastián Barticevic, de 35; y Emir Jonatan Cabral, de la misma edad, a la pena de 3 años de cumplimiento condicional, inhabilitación por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos y las siguientes reglas de conducta:

1) fijar domicilio.

2) someterse a control de la Dirección de Asistencia y Control Pospenitenciario, por encontrarlos penalmente responsables del delito de Coautores de privación ilegítima de la libertad y vejaciones, ambos en concurso real, agravado por el uso de violencia.

La fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, les atribuyó a los policías condenados el delito de apremios ilegales agravados por uso de la violencia y había solicitado una pena de 4 años de prisión efectiva y la inhabilitación especial por ocho años para todos los acusados.

La fiscal los acusó formalmente por el hecho ocurrido entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de junio de 2016, en Casilda, cuando en carácter de funcionarios públicos y encontrándose en el ejercicio de sus funciones en el Comando Radioeléctrico, de haber aprehendido a Sebastián G., quien se encontraba en inmediaciones de calles Lavalle y Mendoza, obligándolo a subir a un móvil ejerciendo violencia sin dar aviso correspondiente al Fiscal en turno.

Luego, lo trasladaron a inmediaciones del Frigorífico Rafaela, donde le propinaron golpes que le causaron lesiones, para luego volver a trasladarlo a un campo ubicado al costado de la Ruta 26, a 7 km aproximadamente de la Ciudad de Casilda, y nuevamente le aplicaron golpes de puños dejándolo lesionado en el lugar.

La víctima tenía antecedentes

En una entrevista con un medio casildense, "Viejita" contó hace un tiempo que los policías "agarraron por la ruta 26, hicieron más o menos diez kilómetros y ahí me volvieron a bajar. Me dieron con todo: golpes de puño, patadas y con la cachiporra. A lo único que atiné siempre fue a taparme la cara. Me molieron a palos. Incluso tiraron unos ocho tiros al aire".

El hombre también reconoció que en ningún momento le dijeron el motivo de la golpiza. "Yo sé que tengo antecedentes e incluso estuve preso años atrás, pero si ahora tienen pruebas de algo, que me las muestren y me lleven detenido. Pero no que me den semejante golpiza", señaló.