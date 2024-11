Condenado a 20 años de prisión por un femicidio de hace trece años en barrio La Florida

Rocío Daiana Gómez fue secuestrada, violada y asesinada cuando aún no estaba legislado el femicidio, la figura que agravó con prisión perpetua los crímenes de mujeres por su condición de género, cometidos en un contexto de violencia machista o por una posición de desigualdad respecto a los varones. La adolescente de 17 años estuvo desaparecida meses tras ser secuestrada por su ex pareja. Hasta que en 2011 encontraron su cuerpo enterrado en un pozo con cal, en una casa abandonada del barrio La Florida. En la previa de una nueva marcha por el 25N en Rosario, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un acusado del femicidio, cometido cuando ese concepto era enarbolado por las militancias feministas pero aún no integraba el campo jurídico argentino.