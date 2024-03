Tras la polémica, Franco Díaz no viajó con el plantel de Newell's a Santa Fe

Por un video

Estas órdenes arribaron después de un video donde confesó cierta simpatía con Central y que fue grabado acompañado por un amigo, se hizo viral y los leprosos estallaron de furia instalando la polémica. Y luego el jugador desmintió, por la misma vía, aumentando la trascendencia.

Todo el revuelo que se despertó y que tuvo repercusión nacional obligó a Díaz, quien no jugó el clásico y permaneció en el banco, a grabar un video para explicar y brindar un comunicado a los leprosos. “No me di cuenta de que me estaban grabando. Fue una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto y lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell’s, estoy muy contento en el club más grande del interior y eso del video no es algo cierto, no es algo que piense ni sienta”, sostuvo el volante.

Ahora Díaz quedó atravesando una situación tensa con un video que le complica sobremanera su estadía en la lepra. “Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”, suplicó, para tratar de evitar el fanatismo un tanto irracional que se vive en nuestra ciudad.

Entre los concentrados, además de Díaz tampoco está Guillermo Balzi. Los que viajaron este jueves a la tarde a Santa Fe, después del entrenamiento:

Lucas Hoyos, Ramiro Macagno, Lucas Baños, Augusto Schott, Armando Méndez, Brian Calderara, Leonel Vangioni, Angelo Martino, y Tomás Jacob.

Además: Rodrigo Fernández, Ever Banega, Julián Fernández, Fabricio Tirado,Jerónimo Cacciabue, y Esteban Fernández.

También: Guillermo May, Brian Aguirre, Ignacio Schor, Jeremías Pérez Tica, Misael Jaime, Giovanni Chiaverano, Francisco González y Juan Ignacio Ramírez.