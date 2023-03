Saja: "Hay una gran ilusión en Estados Unidos por la posible llegada de Messi a la MLS"

El ex arquero trabaja en el fútbol estadounidense y contó que hay una enorme expectativa sobre la factible incorporación del rosarino al Inter Miami

El ex arquero de Racing y San Lorenzo, actualmente trabajando en Estados Unidos, se refirió al clima de gran expectativa que genera la posible contratación de Messi por parte del Inter de Miami: “Hay una ilusión enorme de que Leo pueda venir . No solo desde el Inter de Miami o de la gente que apoya al club. Además la ilusión es de toda la MLS. Incluso más allá del fútbol, hay mucho entusiasmo en el país. Si él decide venir acá, podría hacer una revolución. La contratación de Messi es la única que podría revolucionar totalmente a la la liga de acá".

Además, el ex futbolista analizó la evolución de la liga norteamericana en los últimos años: “La liga realmente sorprende. Llevo cuatro años acá y es realmente sorprendente la evolución que tiene. Quizás muchos la subestiman, pero trabajar aquí me ha cambiado mi punto de vista. Cambió la política de contrataciones y el perfil. No es una liga en la cual los futbolistas se vienen a retirar, o una liga en la que estancás tu carrera. Empezaron a venderse futbolistas a Europa incluso. En cuanto al nivel organizativo, crece más. Las ligas europeas tienen cien años de desarrollo. Pero el crecimiento que tiene la MLS ilusiona”.