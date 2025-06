Newell's: Keylor Navas tiene una agenda nutrida lejos de la Lepra, pero sin olvidar dónde es feliz

El arquero de Newell's tuvo el fin de semana su primer partido oficial con su selección desde que decidió alejarse. Costa Rica goleó a Bahamas 8 a 0 y no lo exigieron nunca.

Atajadas no tuvo ninguna. Aproximaciones que lo obligaran a estar atento, muy pocas. Algo de mayor trabajo puede tener en los próximos partidos de los costarricenses, que se seguirán con atención desde la Lepra, siendo que se trata de su principal figura y que no puede no contarlo hasta casi cerca del inicio del Clausura.