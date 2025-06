Newell's evalúa la vuelta de un campeón en caso que se venda un futbolista

No es la primera vez que se da esta situación, pero la cercanía a la finalización de su contrato obliga a la dirigencia de Newell's a evaluar cada una de las ofertas que llega por el lateral izquierdo rojinegro Ángelo Martino. El ex defensor de Talleres, ya tuvo varias posibilidades en el mercado de pases anterior de emigrar al fútbol ruso y también a Racing, pero finalmente la negociación no llegó a buen puerto.