La Capital | Ovación | Newell's

Newell's convocó a sus socios a una asamblea para finales de octubre

La dirigencia leprosa anunció a través de sus redes sociales la reunión que se llevará a cabo en el estadio cubierto el próximo 22 de octubre

7 de octubre 2026 · 12:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los socios de Newells fueron convocados a una asamblea para finales de octubre.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Los socios de Newell's fueron convocados a una asamblea para finales de octubre.

Newell's anunció la convocatoria de socios para participar de la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre. Mientras el primer equipo leproso atraviesa un periodo de estabilidad de la mano de Frank Darío Kudelka, la dirigencia tratará varios temas de la vida institucional del club.

Al respecto, indicaron que la misma comenzará a partir de las 18 y que se realizará en el estadio cubierto Claudio Newell, en las instalaciones del parque Independencia, unos días después de que la Lepra reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso.

“De acuerdo a lo establecido en el estatuto y reglamento general, los requisitos para participar son: ser mayor de 21 años, contar con tres años de antigüedad societaria, ser socio activo o vitalicio, presentarse con carnet con cuota al día (de octubre) y DNI”, señalaron en el comunicado oficial de Newell's.

Además de la “lectura y consideración de la Memoria y Balance General” que se tratará durante la asamblea, agregaron que también se presentará el “informe relacionado al inicio de sumarios administrativos a miembros de la comisión directiva anterior”, la cual finalizó en diciembre de 2025 con la salida del expresidente Ignacio Astore.

>> Leer más: Messi en la Libertadores: "Depende del presidente y necesitamos que Newell's clasifique"

La asamblea de Newell's

A su vez, desde la dirigencia rojinegra detallaron que la asamblea iniciará a las 18 con la primera convocatoria y que, a las 19, será el turno de la segunda para tratar el siguiente orden del día:

  1. Elección de las autoridades de la asamblea.
  2. Designación de dos socios a los fines de firmar en acta de asamblea.
  3. Lectura y consideración de la Memoria y Balance General del ejercicio 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.
  4. Lectura de las correcciones y aprobación del Balance General del ejercicio 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.
  5. Informe relacionado al inicio de sumarios administrativos a miembros de la comisión directiva anterior.
  6. Se hace saber que la documentación a considerarse se encuentra a disposición de los asociados en la Sede Social del Club.
Noticias relacionadas
la cinta de capitan con los colores rojo y negro para lionel messi en su despedida

La cinta de capitán con los colores rojo y negro para Lionel Messi en su despedida

La Lepra venía reiterando los once de inicio tres veces pero ahora no podrá repetir.

En Newell's, Giannetti tiene que ir a boxes y romperá una de las rachas positivas

la emotiva carta del ogro fabbiani a messi: ojala se de tu ultimo baile en newells

La emotiva carta del Ogro Fabbiani a Messi: "Ojalá se dé tu último baile en Newell's"

Central y Newells podrían volver a verse las caras en los playoffs del torneo Clausura. 

Central y Newell's miran las tablas de cara al último tramo del torneo Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Lo último

Milei prepara otra visita a Santa Fe antes de fin de año con el Rigi y Pullaro en la agenda

Milei prepara otra visita a Santa Fe antes de fin de año con el Rigi y Pullaro en la agenda

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda del broker Andrés Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda del broker Andrés Lux

El argentino que quiso ser jugador de fútbol e hizo historia ganando un Super Bowl

El argentino que quiso ser jugador de fútbol e hizo historia ganando un Super Bowl

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda del broker Andrés Lux

La Justicia investiga una trama vinculada al empresario preso por estafas. Hubo operativos en seis domicilios, una financiera, un estudio contable, una escribanía y la cárcel. Secuestraron máquinas para minar bitcoin, contadoras de billetes, dinero y autos.

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda del broker Andrés Lux
Milei prepara otra visita a Santa Fe antes de fin de año con el Rigi y Pullaro en la agenda

Por Javier Felcaro
Política

Milei prepara otra visita a Santa Fe antes de fin de año con el Rigi y Pullaro en la agenda

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?
La Ciudad

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?

Estiran el alerta naranja por fuertes tormentas para Rosario y la región
La ciudad

Estiran el alerta naranja por fuertes tormentas para Rosario y la región

Prohibición de cuidacoches: Javkin aseguró que la ciudad atenderá situaciones sociales
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin aseguró que la ciudad "atenderá situaciones sociales"

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez
Policiales

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

Gaspar Duarte tuvo la peor noticia por esa lesión que sufrió frente a Banfield

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: miércoles con alertas amarillo y naranja

Ovación
Cuándo volverá a jugar la selección argentina tras la despedida de Messi
Ovación

Cuándo volverá a jugar la selección argentina tras la despedida de Messi

Cuándo volverá a jugar la selección argentina tras la despedida de Messi

Cuándo volverá a jugar la selección argentina tras la despedida de Messi

Después de Gimnasia de Mendoza, ¿cuándo jugará Newells los próximos partidos de Liga?

Después de Gimnasia de Mendoza, ¿cuándo jugará Newell's los próximos partidos de Liga?

Central: Vicente Pizarro anotó un gol en la victoria de Chile ante México

Central: Vicente Pizarro anotó un gol en la victoria de Chile ante México

Policiales
Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda del broker Andrés Lux
Policiales

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda del broker Andrés Lux

El gobierno de Santa Fe convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

El gobierno de Santa Fe convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

La Ciudad
Estiran el alerta naranja por fuertes tormentas para Rosario y la región
La ciudad

Estiran el alerta naranja por fuertes tormentas para Rosario y la región

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto cuesta el servicio?

Prohibición de cuidacoches: Javkin aseguró que la ciudad atenderá situaciones sociales

Prohibición de cuidacoches: Javkin aseguró que la ciudad "atenderá situaciones sociales"

La odisea de los inquilinos: 500 mil hogares, un tercio de la provincia, están alquilados

La odisea de los inquilinos: 500 mil hogares, un tercio de la provincia, están alquilados

La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz
Agro

La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz

Gavira desistió de la idea de pintar el Túnel Illia y quiere preservar los ladrillos
La Ciudad

Gavira desistió de la idea de pintar el Túnel Illia y quiere preservar los ladrillos

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario
La Ciudad

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron todos los ahorros
Policiales

Asalto en barrio Ludueña: maniataron a una mujer y le robaron todos los ahorros

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe
Policiales

Murió el barbero de 22 años baleado el domingo en la ciudad de Santa Fe

Los clubes de la Rosarina recibieron una inversión histórica de 300 millones

Por Juan Iturrez
Ovación

Los clubes de la Rosarina recibieron una inversión histórica de 300 millones

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo
La Ciudad

El Parque España será sede de un festival de música en vinilo

El riesgo por un posible caso de peste neumónica fuera de Rusia es muy bajo
Información General

El riesgo por un posible caso de peste neumónica fuera de Rusia es "muy bajo"

La Policía francesa reprime protestas por la educación: hay 250 mil manifestantes
El Mundo

La Policía francesa reprime protestas por la educación: hay 250 mil manifestantes

España levantó la orden de arresto contra el separatista catalán Carles Puigdemont
El Mundo

España levantó la orden de arresto contra el separatista catalán Carles Puigdemont

La Guardia: cinco menores detenidos y secuestro de 560 bochas de cocaína
Policilales

La Guardia: cinco menores detenidos y secuestro de 560 bochas de cocaína

Barrio Las Flores: detienen a una mujer que junto a su pareja realizaba extorsiones
Policiales

Barrio Las Flores: detienen a una mujer que junto a su pareja realizaba extorsiones

Gendarme muerto en Echesortu: posible violencia de género y suicidio
Policiales

Gendarme muerto en Echesortu: posible violencia de género y suicidio

Madura un encuentro estratégico entre Pullaro y Santilli: el futuro de las Paso

Por Facundo Borrego
Política

Madura un encuentro estratégico entre Pullaro y Santilli: el futuro de las Paso

La partera Dolly tiene fecha para declarar y pidieron una audiencia sobre su hermana
La Ciudad

La partera Dolly tiene fecha para declarar y pidieron una audiencia sobre su hermana

Jóvenes en la política: un fenómeno de Bolsonaro en Brasil y Milei en Santa Fe
Política

Jóvenes en la política: un fenómeno de Bolsonaro en Brasil y Milei en Santa Fe

Declaran inconstitucional el decreto contra el financiamiento universitario
Política

Declaran inconstitucional el decreto contra el financiamiento universitario

Violencia en el futsal: golpearon a un DT en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Violencia en el futsal: golpearon a un DT en Villa Gobernador Gálvez

La crisis empuja a jubilados, estudiantes y trabajadores a vivir en pensiones
La Ciudad

La crisis empuja a jubilados, estudiantes y trabajadores a vivir en pensiones

En junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?
Política

En junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?