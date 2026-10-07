Newell's convocó a sus socios a una asamblea para finales de octubre La dirigencia leprosa anunció a través de sus redes sociales la reunión que se llevará a cabo en el estadio cubierto el próximo 22 de octubre 7 de octubre 2026 · 12:49hs

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital Los socios de Newell's fueron convocados a una asamblea para finales de octubre.

Newell's anunció la convocatoria de socios para participar de la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre. Mientras el primer equipo leproso atraviesa un periodo de estabilidad de la mano de Frank Darío Kudelka, la dirigencia tratará varios temas de la vida institucional del club.

Al respecto, indicaron que la misma comenzará a partir de las 18 y que se realizará en el estadio cubierto Claudio Newell, en las instalaciones del parque Independencia, unos días después de que la Lepra reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso.

“De acuerdo a lo establecido en el estatuto y reglamento general, los requisitos para participar son: ser mayor de 21 años, contar con tres años de antigüedad societaria, ser socio activo o vitalicio, presentarse con carnet con cuota al día (de octubre) y DNI”, señalaron en el comunicado oficial de Newell's.

Además de la “lectura y consideración de la Memoria y Balance General” que se tratará durante la asamblea, agregaron que también se presentará el “informe relacionado al inicio de sumarios administrativos a miembros de la comisión directiva anterior”, la cual finalizó en diciembre de 2025 con la salida del expresidente Ignacio Astore.

Convocatoria a asamblea.



El Club convoca a socios y socias a participar de la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el jueves 22 de octubre a las 18 h en el estadio cubierto Claudio Newell.



Toda la información disponible en https://t.co/wVzp3FIbam pic.twitter.com/vlbXpHxILj — Newell’s Old Boys (@Newells) October 7, 2026 >> Leer más: Messi en la Libertadores: "Depende del presidente y necesitamos que Newell's clasifique" La asamblea de Newell's A su vez, desde la dirigencia rojinegra detallaron que la asamblea iniciará a las 18 con la primera convocatoria y que, a las 19, será el turno de la segunda para tratar el siguiente orden del día: Elección de las autoridades de la asamblea. Designación de dos socios a los fines de firmar en acta de asamblea. Lectura y consideración de la Memoria y Balance General del ejercicio 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. Lectura de las correcciones y aprobación del Balance General del ejercicio 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025. Informe relacionado al inicio de sumarios administrativos a miembros de la comisión directiva anterior. Se hace saber que la documentación a considerarse se encuentra a disposición de los asociados en la Sede Social del Club.