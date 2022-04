La pasión del fútbol de la Asociación Rosarina se palpita en La Capital

El brillo llegó en una gran gama de tonos de instituciones como Jorgito Jrs., San Martín, Coronel Aguirre, Mitre de Pérez, Banco, Sarmiento, Provincial, Unión Americana, Tiro Suizo, Morning Star, Santa María, Pablo VI, Social Lux, Rosario Central, Central Córdoba, Botafogo, Leones, Defensores Unidos, Newell’s Old Boys, Defensores de Funes, María Reina, El Torito, Club Gran Rosario (C.G.R.), Alianza Sport, Bancario, Juan XXIII, San José, Fábrica de Armas, y tal vez algún otro que se escape en el repaso.

IMG-20220407-WA0100.jpg Todos los viernes con el ejemplar de La Capital llega Ovación de Acá, con toda la información de los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol.

Y desde ahora será cuestión de que la pelota pique en cada cancha, se traslade de pie a pie, cabeza a cabeza y también quede en las manos de los arqueros que evitarán ese preciado grito de gol.

Entonces, los resultados mostrarán alegrías y tristezas pasajeras. Las tablas de posiciones traerán campeones, clasificaciones y descensos. Se destacarán las estrellas que mañana jugarán en el fútbol grande de Rosario, el país y el mundo.

Y en el mientras tanto, los conoceremos en las páginas de La Capital y en todas las versiones periodísticas, como la web, el Facebook, el Instagram, el Twitter.

El Torneo Molinas, la Copa Pinasco y la Reyna de primera división, con sus preliminares de Pre 10ª son los destacados. Ahora también las tres categorías del Femenino.

Las divisiones inferiores con sus certámenes de 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª divisiones para los jóvenes de entre 13 y 20 años. El Baby Fútbol exclusivo de los más chiquitos, de 5 a 12 años.

El Futsal en sus distintas categorías y edades.

El repaso por la historia de los clubes, los árbitros, las curiosidades, reportajes y cientos de imágenes se sucederán número a número de este Ovación de Acá que el rosarino hizo suyo y marca registrada, en el corazón de La Capital del Fútbol.

Torneo Molinas: Cinco equipos irán por el puesto del líder Social Lux

El juego recién empieza. Los equipos se enfocan en sus objetivos mientras miran qué pasa alrededor. Claro, ganar brinda el plus de superioridad, pero en apenas 4 fechas las diferencias son mínimas, como la que sacó el hoy líder Social Lux con tres triunfos y un empate para mandar con 10 puntos en el Molinas. Afrontará la 5ª fecha con la chance de mantenerse, sobre todos si aprovecha la localía ante Unión de Alvarez (5 unidades).

Son cinco los equipos que tienen chance de darle alcance o quitarle el liderazgo: Central está a un punto, Provincial y Newell’s a dos, Morning y Alianza a tres.

Mercadito está puntero por las victorias de visitante contra Central Córdoba (2-0), el empate que se llevó de Provincial (2-2) y los triunfos seguidos frente a General Paz (2-1) y Juan XXIII (4-0).

image (1).jpg

El equipo dirigido por Luciano Taldo tiene a estos jugadores: Emanuel Pérez, Mauro Navarro, Emiliano Romero, Agustín Suárez, Dalmiro Castagnino, Matías Torres, Milton Varela, Alejo Pérez, Cristian Benítez, Julián Vega, Bruno Roldán, Mateo Rubarth, Walter Bravo, Emanuel Sánchez, Alexis Paladino, Gabriel Torres y Ramiro Apez (foto).

Segundos aparecen los canallas, que revirtieron el mal debut con derrota ante Morning por un increíble 6 a 5 sobre la hora, con tres victorias al hilo: 3-0 a C. Aguirre, 2-0 a Pablo VI y 3-2 a Adiur. Este fin de semana los dirigidos por Alberto Valiente visitarán a Alianza Sport, que tiene 7 unidades (le ganó 2-0 a General Paz, igualó 2-2 con Juan XXIII, perdió 3-1 con Unión de Alvarez y llega de golear 4-1 a Oriental).

Al tercer lugar lo comparten dos equipos. Newell’s con el 3-0 en el debut ante Tiro Suizo, un 2-2 con Morning y un 0-0 ante C. Aguirre y el 3-1 del último domingo sobre Pablo VI. Los conducidos por Jorge “Coqui” Torres visitarán este fin de semana a Adiur. El otro es Provincial, gracias a un 3-0 ante San Telmo, un 2-2 con Mercadito, un 0-0 en cancha de Córdoba y un 1-0 a General Paz. El domingo los dirigidos por Máximo Villafañe serán anfitriones de Juan XXIII.

Y el quinto que espera un tropiezo de los vecinos de barrio es Morning, aunque a los dirigidos por Facundo Parrino no les será sencillo vencer en cancha de Aguirre. El equipo de la estrella debutó con aquel 6-5 ante Central, le arrebató un 2-2 a Newell’s en Bella Vista, y tras caer 1-0 con Tiro Suizo se recuperó con un 4-0 sobre los charrúas.

En tanto, en la Copa Pinasco, Sportivo de Alvarez es el único equipo que tiene puntaje ideal, aunque sobre tres partidos porque se postergó el de la 4ª fecha en cancha de Mitre de Pérez. El equipo dirigido por Alberto Talamonti además mantiene el cero en su arco porque debutó con un 3-0 sobre San Roque, venció 2-0 en su visita a Leones y goleó 4-0 a Unión Americana, Este fin de semana recibirá a Banco, que viene de vencer 3-1 y quitarle el invicto a Arijón.

Inferiores: unos 6.000 pibes juegan por la camiseta de 300 equipos

Casi 50 clubes por categoría en las 6 divisiones inferiores forman los cerca de 300 equipos que se preparan en la semana para jugar el finde en las canchas rosarinas. Y para seguir con números redondos, a 20 jugadores por equipo son 6.000 pibes soñando con ser de primera. Esto es solamente en categorías juveniles, de 12 a 20 años.

Las canchas de 11 son el escenario futbolístico para que los sábados a la tarde se jueguen los torneos de sexta (6ª) desde las 13 horas, octava (8ª) a las 14.30, y quinta (5ª) a partir de las 16. Mientras que los domingos abre la jornada la novena (9ª) a las 9, sigue la décima (10ª) a las 10.30 y cierra la séptima (7ª) desde las 12. Cada equipo juega por sus puntos, para sus respectivas tablas de posiciones, pero también aporta para la Acumulada, que es la que definirá a fin de año los ascensos y descensos de categoría.

78317960.jpg

En estos certámenes participan todos los clubes que tienen primera división, ya sea en el Molinas, la Pinasco o la Reyna, aunque hay casos en los que no coinciden, como por ejemplo Renato Cesarini, Tiro Federal y Leones que tienen sus inferiores en la A y los grandes juegan la Pinasco. Y en los casos de Tiro Suizo, Oriental y San Telmo los mayores participan en el Molinas y los chicos en inferiores B.

Y claro que hay clásicos. De barrio, de historias, de conocerse a medida que los pibes van creciendo, de jugar en 9ª y volver a enfrentarse año a año hasta la 5ª.

Y si de clásicos se trata, el fin de semana se jugó una edición de los Newell’s-Central. Los mejores resultados fueron leprosos, con triunfos en 9ª (1-0, gol de Santino Pérez Ortiz) y 10ª (1-0, grito de Diego González), empates en 5ª (2-2, con goles rojinegros de Lisandro Pola y auriazules de Lautaro Flores y Micael Cuesta), 6ª (0-0) y 8ª (0-0) y una sola caída: en 7ª ganaron 2-1 los canallas, con gritos de Facundo Piozzi y Bruno Pasinato. Y Yamir Satam marcó para la lepra.

Femenino: Las chicas ya tienen ganado su lugar

Ellas se animaron a jugar de verdad y lo están haciendo muy bien. Seriedad, responsabilidad y aprendizaje constante van de la mano llevando al fútbol femenino a un escenario bien ganado. A algunas chicas les falta, hay clubes que se están armando y por eso a veces aparecen resultados con demasiadas diferencias. Pero tiempo al tiempo. Y en la Rosarina lo tienen. En tres categorías y con muchísima participación, como quedó muy bien demostrado también en la presencia frente al edificio de La Capital para la producción fotográfica del Ova de Acá. Ya habían jugado el fin de semana y lo harán el próximo. Los partidos se concentran en cinco canchas y se mezclan las categorías, y en todos los partidos habrá atracción.

78317963.jpg

Los mejores equipos están a la vista en las tablas de posiciones y en el mayor recorrido en clubes como Social Lux y Argentino, que incluso tienen el equipo más fuerte compitiendo en los torneos de AFA.

¿Y el clásico grande? El Newell’s-Central. Claro que también está y se jugará el domingo, a las 11 en Bella Vista.

Además, se viene el femenino de inferiores. Las chicas más chicas empezarán a competir desde el 24 de abril en cuatro categorías: Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Ya están confirmados 17 equipos para cada división y aún hay tiempo para que se sigan sumando. En tanto, también se están sumando clubes para conformar las más chiquitas (Sub 8).