El relato emotivo y poético de un inglés: "El nuevo trono para la Nación de los inmortales"

La rivalidad de Argentina e Inglaterra existirá por siempre. La Guerra de Malvinas no se olvida y es una de las grandes heridas del pueblo argentino, quizás no tanto para los ingleses. Hasta en el fútbol no hay hincha que no quiera vencerlos y en todo momento con la bandera de Malvinas presente. Nadie se imaginaría alentar a un jugador inglés o gritar un gol de Inglaterra con la pasión albiceleste. Eso resulta algo utópico. Pero para los europeos esa barrera no existe.