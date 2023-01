Se agotó la camisa que usó Messi en Rosario para el Año Nuevo

El diez argentino volvió a sorprender con un look muy particular durante los festejos. Cuánto cuesta este conjunto de camisa y pantalón, y de qué marca es

Posando junto a la pileta de su mansión del barrio cerrado Kentucky, donde se puede observar unos juegos de niños con tobogán de piscina incluidos, al crack argentino se lo vio con un conjunto de camisa de cuello abierto y pantalón bermuda color verde oscuro con vivos naranja.

Se trata de una camisa verde oliva con botones blancos y franjas naranjas, que a su vez tenían delicadas líneas blancas. Al mismo tono, mostró unas bermudas a modo de conjunto, dado que los pantalones tenían el mismo color y diseño.

Todos se mostraron sorprendidos en las redes sociales al ver la imagen del astro argentino. Algunos hasta pensaron que vestía un pijama.

Claro que el que es campeón del mundo se viste como quiere, lanzaron otros, despertando risas y más risas en una publicación que superó los 15 millones de likes.

Cuánto cuesta

La camisa es de la reconocida marca mundial Gucci, con la cual Lionel se ha mostrado en varias oportunidades luciendo diferentes prensas, sobre todo remeras.

Este conjunto es una combinación de esta exclusiva marca de indumentaria, confeccionada en satén de seda que le da un brillo especial. La camisa verde oscuro tiene cuello abierto y bordes en color naranja con ribetes. Presenta tres bolsillos frontales. La bermuda holgada hace juego en la misma combinación de colores, tiene bolsillos laterales y la cintura elastizada.

Su precio es de 900 dólares y se agotó rápidamente en la página oficial de la marca. Si el monto se lo convierte a pesos argentinos en el mercado negro, el valor final superaría los 300 mil pesos. Una verdadera fortuna para una camisa.

El look de Anto

Por su parte, Antonela Roccuzzo, posó en esa foto para fin de año con un conjunto de dos piezas —pantalón y top cerrado—, tejido, de color blanco.

El día anterior Messi había posteado un sentido mensaje para despedir el año: “También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, sostuvo.

En menos de una hora el posteo superó los dos millones de likes, y este dato ya no es menor. Es que después de ganar el Mundial, su fotografía festejando con el trofeo consiguió más de 74 millones de “me gusta” y se convirtió en la más likeada de la historia de Instagram.

https://twitter.com/Ieomessiok/status/1609283191763771392

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, había arrancado su mensaje al finalizar el año.

Y lo cerró así: “Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!”.