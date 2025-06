Memoria, revisionismo y emoción en el 179º aniversario de la Batalla de Punta Quebracho

Presidido por el intendente, Carlos De Grandis, la ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes de las fuerzas de seguridad, veteranos y ex combatientes de la Guerra de Malvinas, instituciones educativas, intermedias, ciudadanos ilustres, y vecinos de la ciudad, quienes rindieron homenaje a los caídos y reivindicaron el valor estratégico de la histórica victoria.

Previamente, las autoridades junto a los vecinos realizaron la tradicional caravana aniversario por la ciudad desde el Centro Cultural Municipal, circulando por Reconquista, Rivadavia, Irigoyen, hasta el Sitio Histórico, donde las banderas argentinas confeccionadas, más de mil como cada año, fueron las protagonistas.

Batalla de Punta Quebracho 2025 (4).jpg

Formaron parte del acto la directora de la Escuela Nº 1360, Alejandra Almaráz; la vicedirectora, Lorena Moreno; el senador departamental, Armando Traferri; el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis; los concejales Maximiliano De Grandis, Sonia Grassano, Joana Passoni; los secretarios de Gobierno, Vanina Matassa; de Educación, Sebastián Lezcano; de Desarrollo Social, Fernando Torrens, por el Complejo Cargill PGSM, el Gerente Luis Vélez y el supervisor administrativo, Juan José Fortín, entre otras autoridades e invitados.

Durante el acto Almaráz, manifestó: “Esforcémonos para ser realmente soberanos, para defender lo nuestro sin importar las dificultades que se nos presenten. Ellos supieron aprovechar las altas barrancas y la angostura del Paraná a la altura del Quebracho para atacar al imponente ejército anglo francés y consiguieron la victoria. Tenemos valiosos recursos, materiales y humanos. Defendámoslos y confiemos en nuestras capacidades para generar con ellos estrategias que nos permitan lograr nuestros objetivos”.

Refirmar la identidad y la memoria

Durante su discurso, el intendente destacó la importancia de reafirmar la identidad nacional y regional reivindicando la batalla de Punta Quebracho.

“Me propuse que, si algún día me tocaba dirigir los destinos de este pueblo, trabajaría fuertemente en esta batalla olvidada por los porteños, por Mitre, por Rivadavia. Fue un hecho y un hito importante en la historia de nuestro país. Fue la batalla más importante de la República Argentina, cuando se gritó la soberana independencia nacional, que era la independencia económica. Vaya si tenías razón, Mansilla y Thorne, de pelear en la Vuelta de Obligado y ocho o diez peleas más en el curso del río y los esperaron en la angostura del quebracho”, manifestó. “Hoy sería como pelear con Rusia o China”, señaló destacando a los colorados del monte.

Batalla de Punta Quebracho 2025 (5).jpg

“Nos debemos todos el deber de no volver atrás. Yo creo que no hay paso atrás con Punta Quebracho, esté quien esté. Esto es para más”, afirmó y destacó el trabajo incansable de todas las directoras de las escuelas de la ciudad por impulsar Punta Quebracho, el de Selva Villaverde por escribir la Marcha de Punta Quebracho. “A los jóvenes agradecerles que crearon la bandera de Puerto San Martín con la Cruz del Quebracho”, dijo, y señaló que no es casualidad lo que ha pasado estos años donde la escuela, el centro cultural, el megaestadio, llevan nombres relacionados a la batalla.

Finalmente, dejó un mensaje para la reflexión: “Insto a que esta ciudad siga en paz, no nos parezcamos a los políticos que los chicos critican, ocupemos el lugar donde los jóvenes crean en nosotros. Hay que trabajar todos juntos sin distinción política porque lo que viene en el futuro no es fácil”, y finalizó arengando: “Viva la soberana independencia nacional, y viva Puerto General San Martín”.

